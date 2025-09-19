الممثلة السورية تولاي هاون تحتفل بخطوبة ابنتها وتوجه رسالة مؤثرة لها

وأرفقت هارون الصور برسالة مليئة بالحب والعاطفة، كتبت فيها: "يا نتالي، كنتي الحلم اللي رافقني من أول ما نزلتي عالدنيا، واليوم صرتي الحلم اللي صار حقيقة قدام عيوني".

وأضافت: "ويا عمر، يبارك فيك ويجعلك الرفيق الصادق والابن التاني لقلبي.

الله يجمعكن عالخير، ويكتبلكن درب مليان حب ورضا وأمان".

الصور أظهرت نتالي إلى جانب خطيبها عمر وسط أجواء عائلية بسيطة وراقية، وقد بدت الابتسامات والسعادة واضحة على وجهي العروسين.

المنشور لاقى تفاعلاً كبيرًا من متابعي تولاي هارون الذين انهالت تعليقاتهم بالتهاني والتبريكات، متمنين للعروسين حياة مليئة بالمحبة والوفاق.

بهذه الكلمات الدافئة، عبّرت تولاي هارون عن مشاعرها كأم ترى ابنتها تنتقل إلى مرحلة من حياتها، مؤكدة على محبة كبيرة واحتضان لزوج ابنتها المستقبلي، الذي وصفته بـ"الابن الثاني لقلبها".