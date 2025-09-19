الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الممثلة السورية تولاي هاون تحتفل بخطوبة ابنتها وتوجه رسالة مؤثرة لها
الممثلة السورية تولاي هاون تحتفل بخطوبة ابنتها وتوجه رسالة مؤثرة لها
A-
A+

الممثلة السورية تولاي هاون تحتفل بخطوبة ابنتها وتوجه رسالة مؤثرة لها

فن

2025-09-19 | 11:11
الممثلة السورية تولاي هاون تحتفل بخطوبة ابنتها وتوجه رسالة مؤثرة لها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الممثلة السورية تولاي هاون تحتفل بخطوبة ابنتها وتوجه رسالة مؤثرة لها

احتفلت الفنانة السورية تولاي هارون بخطوبة ابنتها نتالي، حيث شاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام مجموعة من الصور التي التقطت من أجواء الحفل العائلي.

وأرفقت هارون الصور برسالة مليئة بالحب والعاطفة، كتبت فيها: "يا نتالي، كنتي الحلم اللي رافقني من أول ما نزلتي عالدنيا، واليوم صرتي الحلم اللي صار حقيقة قدام عيوني".
وأضافت: "ويا عمر، الله يبارك فيك ويجعلك الرفيق الصادق والابن التاني لقلبي.
الله يجمعكن عالخير، ويكتبلكن درب مليان حب ورضا وأمان".

الصور أظهرت نتالي إلى جانب خطيبها عمر وسط أجواء عائلية بسيطة وراقية، وقد بدت الابتسامات والسعادة واضحة على وجهي العروسين.

المنشور لاقى تفاعلاً كبيرًا من متابعي تولاي هارون الذين انهالت تعليقاتهم بالتهاني والتبريكات، متمنين للعروسين حياة مليئة بالمحبة والوفاق.

بهذه الكلمات الدافئة، عبّرت تولاي هارون عن مشاعرها كأم ترى ابنتها تنتقل إلى مرحلة جديدة من حياتها، مؤكدة على محبة كبيرة واحتضان صادق لزوج ابنتها المستقبلي، الذي وصفته بـ"الابن الثاني لقلبها".

 

اقرأ ايضا في فن

إيناس الدغيدي تؤكد زواجها في عمر السبعين وتلغي حفل الزفاف بسبب الانتقادات
13:41

إيناس الدغيدي تؤكد زواجها في عمر السبعين وتلغي حفل الزفاف بسبب الانتقادات

تصدرت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن زواجها في سن السبعين من رجل أعمال يصغرها في العمر. ورغم الجدل الكبير والتعليقات المتباينة التي رافقت الخبر، التزمت الدغيدي الصمت في البداية، قبل أن تحسم الجدل عبر أول تعليق رسمي لها.

13:41

إيناس الدغيدي تؤكد زواجها في عمر السبعين وتلغي حفل الزفاف بسبب الانتقادات

تصدرت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن زواجها في سن السبعين من رجل أعمال يصغرها في العمر. ورغم الجدل الكبير والتعليقات المتباينة التي رافقت الخبر، التزمت الدغيدي الصمت في البداية، قبل أن تحسم الجدل عبر أول تعليق رسمي لها.

بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام
13:32

بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام

أعربت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن دعمها للفنانة والفاشينستا الكويتية روان بن حسين التي تقضي عقوبةً في خلف القضبان بعيداً من ابنتها.

13:32

بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام

أعربت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن دعمها للفنانة والفاشينستا الكويتية روان بن حسين التي تقضي عقوبةً في خلف القضبان بعيداً من ابنتها.

اخترنا لك
انابيلا هلال تعايد زوجها نادر صعب برسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاده
13:48
إيناس الدغيدي تؤكد زواجها في عمر السبعين وتلغي حفل الزفاف بسبب الانتقادات
13:41
بسمة بوسيل تدعم روان بن حسين بعد انباء تجديد حبسها لـ عام
13:32
شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة مشاركتها في حفل بالإمارات
13:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025