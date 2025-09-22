الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تيم حسن وطلال مارديني يشيدون بالدراما السورية ووفاء الكيلاني تبارك لزوجها على طريقتها
تيم حسن وطلال مارديني يشيدون بالدراما السورية ووفاء الكيلاني تبارك لزوجها على طريقتها
A-
A+

تيم حسن وطلال مارديني يشيدون بالدراما السورية ووفاء الكيلاني تبارك لزوجها على طريقتها

فن

2025-09-22 | 12:24
تيم حسن وطلال مارديني يشيدون بالدراما السورية ووفاء الكيلاني تبارك لزوجها على طريقتها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تيم حسن وطلال مارديني يشيدون بالدراما السورية ووفاء الكيلاني تبارك لزوجها على طريقتها

شهد حفل الموريكس دور الذي أقيم أمس في لبنان حضور عدد من أبرز نجوم الفن العربي، بينهم الممثل السوري تيم حسن، الذي خص قناة "الجديد" بتصريحات أعرب فيها عن محبته للبنان والقائمين على المهرجان، مشيدًا بدورهم في تكريم الدراما العربية.

وأكد تيم حسن أن الدراما السورية ما زالت قوية رغم الأزمات، مشيرًا إلى أنه قدّم في الفترة الأخيرة ثلاثة مسلسلات بارزة هي: تاج، الزند، وتحت سابع أرض بتمويل وإنتاج لبناني، معتبرًا أن قيمة العمل لا تُقاس بتصنيفه كلبناني أو سوري، بل بجودة النص والإخراج والمقومات الأساسية التي يقوم عليها.
 

من جهتها، عبّرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، زوجة تيم حسن، عن فخرها الكبير به وباركت له الفوز بالجائزة التي نالها خلال الحفل، مؤكدة دعمها الدائم لمسيرته الفنية.

كما شارك الممثل السوري طلال مارديني بكلمة مؤثرة، أعرب فيها عن اعتزازه بالدراما السورية ونجاحاتها المتواصلة رغم كل الازمات، موجّهًا دعمه للأصوات الجديدة مثل بيسان إسماعيل والشامي، مؤكّدًا أنهم بحاجة إلى التشجيع والدعم في بداياتهم الفنية ليتمكنوا من إثبات حضورهم في الساحة الدرامية.

حفل الموريكس دور جمع بين التكريم والاحتفاء برواد وصنّاع الدراما، وشكّل مناسبة لتجديد الثقة بقدرة الفن العربي على الاستمرار والتألق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

اقرأ ايضا في فن

شكران مرتجى تستذكر زياد الرحباني وماذا عن اعمال كل من سارة كنعان ووسام فارس لرمضان 2026
13:39

شكران مرتجى تستذكر زياد الرحباني وماذا عن اعمال كل من سارة كنعان ووسام فارس لرمضان 2026

في تصريحات خاصة لقناة "الجديد" من حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء أمس، عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن فرحتها الكبيرة بوجودها في الحفل، واستذكرت الراحل زياد الرحباني بكلمات مؤثرة، واصفة إياه بالعبقري الذي رحل جسداً لكنه سيبقى أثراً خالداً في وجدان الأجيال، مؤكدة أنه لم يكن عابراً بل مؤثراً وصاحب بصمة فنية لن تُمحى.

13:39

شكران مرتجى تستذكر زياد الرحباني وماذا عن اعمال كل من سارة كنعان ووسام فارس لرمضان 2026

في تصريحات خاصة لقناة "الجديد" من حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء أمس، عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن فرحتها الكبيرة بوجودها في الحفل، واستذكرت الراحل زياد الرحباني بكلمات مؤثرة، واصفة إياه بالعبقري الذي رحل جسداً لكنه سيبقى أثراً خالداً في وجدان الأجيال، مؤكدة أنه لم يكن عابراً بل مؤثراً وصاحب بصمة فنية لن تُمحى.

نبيلة عبيد وايمن قيسوني يعبران عن حبهما الكبير للبنان..واحمد الخفاجي يتحدث عن القضية الفلسطينية
12:41

نبيلة عبيد وايمن قيسوني يعبران عن حبهما الكبير للبنان..واحمد الخفاجي يتحدث عن القضية الفلسطينية

أقيم مساء أمس في بيروت حفل الموريكس دور الذي جمع نخبة من أبرز نجوم الفن من العالم العربي، وكان لافتًا حضور شخصيات مصرية وعراقية أثرت في أجواء اللقاءات الجانبية.

12:41

نبيلة عبيد وايمن قيسوني يعبران عن حبهما الكبير للبنان..واحمد الخفاجي يتحدث عن القضية الفلسطينية

أقيم مساء أمس في بيروت حفل الموريكس دور الذي جمع نخبة من أبرز نجوم الفن من العالم العربي، وكان لافتًا حضور شخصيات مصرية وعراقية أثرت في أجواء اللقاءات الجانبية.

القاء القبض على المطربة المصرية بوسي في مطار القاهرة اثناء توجهها لـ الامارات
11:48

القاء القبض على المطربة المصرية بوسي في مطار القاهرة اثناء توجهها لـ الامارات

ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي القبض على المطربة الشعبية بوسي أثناء استعدادها للسفر إلى دبي، وذلك تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام المصري يقضي بمنعها من مغادرة البلاد.

11:48

القاء القبض على المطربة المصرية بوسي في مطار القاهرة اثناء توجهها لـ الامارات

ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي القبض على المطربة الشعبية بوسي أثناء استعدادها للسفر إلى دبي، وذلك تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام المصري يقضي بمنعها من مغادرة البلاد.

اخترنا لك
شكران مرتجى تستذكر زياد الرحباني وماذا عن اعمال كل من سارة كنعان ووسام فارس لرمضان 2026
13:39
نبيلة عبيد وايمن قيسوني يعبران عن حبهما الكبير للبنان..واحمد الخفاجي يتحدث عن القضية الفلسطينية
12:41
القاء القبض على المطربة المصرية بوسي في مطار القاهرة اثناء توجهها لـ الامارات
11:48
محمد فضل شاكر يرافق زوجته في أول إطلالة على السجادة الحمراء في الموريكس دور
07:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025