تيم حسن وطلال مارديني يشيدون بالدراما السورية ووفاء الكيلاني تبارك لزوجها على طريقتها

وأكد تيم حسن أن الدراما السورية ما زالت قوية رغم الأزمات، مشيرًا إلى أنه قدّم في الفترة الأخيرة ثلاثة مسلسلات بارزة هي: تاج، الزند، وتحت سابع أرض بتمويل وإنتاج لبناني، معتبرًا أن قيمة العمل لا تُقاس بتصنيفه كلبناني أو سوري، بل بجودة النص والإخراج والمقومات الأساسية التي يقوم عليها.
من جهتها، عبّرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، زوجة تيم حسن، عن فخرها الكبير به وباركت له الفوز بالجائزة التي نالها خلال الحفل، مؤكدة دعمها الدائم لمسيرته الفنية.
كما شارك الممثل السوري طلال مارديني بكلمة مؤثرة، أعرب فيها عن اعتزازه بالدراما السورية ونجاحاتها المتواصلة رغم كل الازمات، موجّهًا دعمه للأصوات الجديدة مثل بيسان إسماعيل والشامي، مؤكّدًا أنهم بحاجة إلى التشجيع والدعم في بداياتهم الفنية ليتمكنوا من إثبات حضورهم في الساحة الدرامية.
حفل الموريكس دور جمع بين التكريم والاحتفاء برواد وصنّاع الدراما، وشكّل مناسبة لتجديد الثقة بقدرة الفن العربي على الاستمرار والتألق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.