تيم حسن وطلال مارديني يشيدون بالدراما السورية ووفاء الكيلاني تبارك لزوجها على طريقتها

شهد حفل الموريكس دور الذي أقيم أمس في حضور عدد من أبرز نجوم الفن ، بينهم الممثل السوري تيم حسن، الذي خص "الجديد" بتصريحات أعرب فيها عن محبته للبنان والقائمين على المهرجان، مشيدًا بدورهم في تكريم الدراما .





وأكد تيم حسن أن الدراما ما زالت قوية رغم الأزمات، مشيرًا إلى أنه قدّم في الفترة ثلاثة مسلسلات بارزة هي: تاج، الزند، وتحت أرض بتمويل وإنتاج لبناني، معتبرًا أن قيمة العمل لا تُقاس بتصنيفه كلبناني أو سوري، بل بجودة النص والإخراج والمقومات الأساسية التي يقوم عليها.

من جهتها، عبّرت الإعلامية وفاء الكيلاني، زوجة تيم حسن، عن فخرها الكبير به وباركت له الفوز بالجائزة التي نالها خلال الحفل، مؤكدة دعمها الدائم لمسيرته الفنية.

كما شارك الممثل السوري طلال مارديني بكلمة مؤثرة، أعرب فيها عن اعتزازه بالدراما السورية ونجاحاتها المتواصلة رغم كل الازمات، موجّهًا دعمه للأصوات الجديدة مثل بيسان إسماعيل والشامي، مؤكّدًا أنهم بحاجة إلى التشجيع والدعم في بداياتهم الفنية ليتمكنوا من إثبات حضورهم في الساحة الدرامية.

حفل الموريكس دور جمع بين التكريم والاحتفاء برواد وصنّاع الدراما، وشكّل مناسبة لتجديد الثقة بقدرة الفن على الاستمرار والتألق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.