بسمة بوسيل تكشف عن موقف رضوى الشربيني المفاجئ من طلاقها

وخلال تصريحات تليفزيونية، تحدثت بوسيل عن فترة طلاقها من الفنان تامر حسني، كاشفةً أن رضوى الشربيني لعبت دورًا كبيرًا في تلك المرحلة الحساسة من حياتها، ليس بدعمها فقط، بل بمحاولاتها المستمرة للحيلولة دون وقوع الانفصال. وروت بوسيل الواقعة قائلة: "الناس فاكرة إن رضوى قوية وبتقول للست متبصيش للراجل، لكن الحقيقة إنها بتموت نفسها علشان صحابها. وقت طلاقي من تامر حسني حاولت تمنع الانفصال بشتى الطرق، لدرجة إني قولتلها هعملك بلوك لحد ما أخلص، لأنها فعلاً طلعت عيني من كتر محاولاتها إني ما اتطلقش."
تمرّ الممثلة وملكة جمال مصر السابقة إنجي عبد الله بظروف صحية بالغة الصعوبة، بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل أنها تواجه مجددًا ورمًا خطيرًا في جذع المخ، لتعود بذلك إلى رحلة علاجية قاسية ظنّت أنها انتهت منذ سنوات.
وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة دعم مؤثرة إلى صديقتها الفنانة المصرية أنغام، عقب نجاح حفلها الأول في لندن وعودتها القوية إلى جمهورها بعد تجاوز أزمتها الصحية الأخيرة.
تصدرت الفنانة المصرية شيماء سيف وزوجها مدير الإنتاج محمد كارتر محركات البحث، بعد تداول أنباء جديدة عن انفصالهما للمرة الثانية، عقب زواج استمر نحو 7 سنوات.