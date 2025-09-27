الأخبار
بسمة بوسيل تكشف عن موقف رضوى الشربيني المفاجئ من طلاقها
بسمة بوسيل تكشف عن موقف رضوى الشربيني المفاجئ من طلاقها
بسمة بوسيل تكشف عن موقف رضوى الشربيني المفاجئ من طلاقها

فن

2025-09-27 | 13:07
بسمة بوسيل تكشف عن موقف رضوى الشربيني المفاجئ من طلاقها
Aljadeed
بسمة بوسيل تكشف عن موقف رضوى الشربيني المفاجئ من طلاقها

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جانبًا جديدًا من شخصية صديقتها المقربة، الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، مؤكدة أن الصورة التي يعرفها الجمهور عن رضوى لا تعكس حقيقتها بالكامل. ففي الوقت الذي تُعرف فيه رضوى بمواقفها الصارمة تجاه الرجال ودفاعها الشرس عن النساء، أوضحت بوسيل أن خلف هذه الصورة امرأة مرحة ووفية تبذل كل ما في وسعها لدعم من تحب.

وخلال تصريحات تليفزيونية، تحدثت بوسيل عن فترة طلاقها من الفنان تامر حسني، كاشفةً أن رضوى الشربيني لعبت دورًا كبيرًا في تلك المرحلة الحساسة من حياتها، ليس بدعمها فقط، بل بمحاولاتها المستمرة للحيلولة دون وقوع الانفصال. وروت بوسيل الواقعة قائلة: "الناس فاكرة إن رضوى قوية وبتقول للست متبصيش للراجل، لكن الحقيقة إنها بتموت نفسها علشان صحابها. وقت طلاقي من تامر حسني حاولت تمنع الانفصال بشتى الطرق، لدرجة إني قولتلها هعملك بلوك لحد ما أخلص، لأنها فعلاً طلعت عيني من كتر محاولاتها إني ما اتطلقش."

اقرأ ايضا في فن

ملكة جمال مصر السابقة انجي عبدالله تعاني من ظروف صحية صعبة
13:10

ملكة جمال مصر السابقة انجي عبدالله تعاني من ظروف صحية صعبة

تمرّ الممثلة وملكة جمال مصر السابقة إنجي عبد الله بظروف صحية بالغة الصعوبة، بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل أنها تواجه مجددًا ورمًا خطيرًا في جذع المخ، لتعود بذلك إلى رحلة علاجية قاسية ظنّت أنها انتهت منذ سنوات.

13:10

ملكة جمال مصر السابقة انجي عبدالله تعاني من ظروف صحية صعبة

تمرّ الممثلة وملكة جمال مصر السابقة إنجي عبد الله بظروف صحية بالغة الصعوبة، بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل أنها تواجه مجددًا ورمًا خطيرًا في جذع المخ، لتعود بذلك إلى رحلة علاجية قاسية ظنّت أنها انتهت منذ سنوات.

أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بعد حفلها الناجح في لندن
13:06

أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بعد حفلها الناجح في لندن

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة دعم مؤثرة إلى صديقتها الفنانة المصرية أنغام، عقب نجاح حفلها الأول في لندن وعودتها القوية إلى جمهورها بعد تجاوز أزمتها الصحية الأخيرة.

13:06

أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بعد حفلها الناجح في لندن

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة دعم مؤثرة إلى صديقتها الفنانة المصرية أنغام، عقب نجاح حفلها الأول في لندن وعودتها القوية إلى جمهورها بعد تجاوز أزمتها الصحية الأخيرة.

اول رد فعل لـ شيماء سيف بعد انباء انفصالها عن محمد كارتر
13:04

اول رد فعل لـ شيماء سيف بعد انباء انفصالها عن محمد كارتر

تصدرت الفنانة المصرية شيماء سيف وزوجها مدير الإنتاج محمد كارتر محركات البحث، بعد تداول أنباء جديدة عن انفصالهما للمرة الثانية، عقب زواج استمر نحو 7 سنوات.

13:04

اول رد فعل لـ شيماء سيف بعد انباء انفصالها عن محمد كارتر

تصدرت الفنانة المصرية شيماء سيف وزوجها مدير الإنتاج محمد كارتر محركات البحث، بعد تداول أنباء جديدة عن انفصالهما للمرة الثانية، عقب زواج استمر نحو 7 سنوات.

ملكة جمال مصر السابقة انجي عبدالله تعاني من ظروف صحية صعبة
أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بعد حفلها الناجح في لندن
اول رد فعل لـ شيماء سيف بعد انباء انفصالها عن محمد كارتر
اليكم تفاصيل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو
