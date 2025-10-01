دينا الشربيني برسالة غامضة وتفاصيل جريئة عن كواليس فيلم "درويش"

لاقت تفاعلاً كبيراً من متابعيها الذين أشادوا بجمال إطلالتها وبساطتها، واعتبروها دعوة صريحة للتفاؤل والاستمتاع بالحياة.

وبعيداً عن حديثها الشخصي، كشفت دينا الشربيني عن كواليس مشاركتها في فيلمها الجديد "درويش" خلال استضافتها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي عبر ONE، حيث تحدثت عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها أثناء تصوير مشاهد الأكشن.

وأكدت الشربيني أن بعض المشاهد تطلبت منها شجاعة وتركيزاً كبيرين، خاصة أنها اضطرت إلى التصوير على ارتفاعات شاهقة وعلى أسطح مائلة حافية القدمين. وأضافت أن ما شجعها على تجاوز خوفها هو أداؤها المشاهد بجانب الفنانة تارا ، التي وصفتها بـ"الانتحارية" في مشاهد الأكشن، مشيرة إلى أنها قضت نحو 16 ساعة متصلة في البروفات معلّقة بالواير، وقفزت من أماكن مرتفعة وقدمت حركات جسدية صعبة.

وقالت الشربيني: "المشهد كان مرعب، لكن لما شفت تارا بتقفز وتتعامل مع كل حاجة بسهولة، اتشجعت جداً."

فيلم "درويش" من تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج حفظي وممدوح سبع، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، كمال، وأحمد عبدالوهاب. وتدور أحداثه حول محتال يدخل في سلسلة من المغامرات المصيرية التي تجبره على اتخاذ قرارات حاسمة قد تغيّر مسار حياته.