رنا رئيس تكشف عن أزمتها الصحية برسالة مؤثرة: "ممتنة لكل الحب"

شهدت الساعات الماضية انتشار خبر أثار ضجة كبيرة بين محبي الدراما التركية، مفاده أن الممثل التركي الشهير كان أورغانجي أوغلو قرر اعتزال التمثيل بشكل نهائي، والانتقال للعيش في مدينة موغلا حيث سيتجه للعمل في تجارة الخضروات والفواكه.



