رنا رئيس تكشف عن أزمتها الصحية برسالة مؤثرة: "ممتنة لكل الحب"

ورغم صعوبة المرحلة، استطاعت الفنانة الشابة تجاوز الأزمة بدعم عائلتها ومحبيها، وأكدت أنها في حالة أفضل الآن.
اكتشفوا في الحلقة الأولى من برنامج "المؤثر الحقيقي – The ريل Influencer" مع الإعلامية ريما كركي، كيف تفتح الممثلة اللبنانية باميلا الكيك قلبها للحديث عن تجربتها مع التنمّر، وحقيقة لجوئها إلى معالج نفسي.
أطل النجم المصري أحمد السقا من جديد على خشبة المسرح ليطمئن جمهوره على حالته الصحية، بعد الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا وأثار قلق محبيه.
شهدت الساعات الماضية انتشار خبر أثار ضجة كبيرة بين محبي الدراما التركية، مفاده أن الممثل التركي الشهير كان أورغانجي أوغلو قرر اعتزال التمثيل بشكل نهائي، والانتقال للعيش في مدينة موغلا حيث سيتجه للعمل في تجارة الخضروات والفواكه.