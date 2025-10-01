اول اعلان رسمي من توم هولاند عن خطبته لـ زندايا

المقطع الذي ظهر على منصة X (تويتر سابقًا) أظهر تفاعل الجمهور بشكل واسع، حيث تجاوزت المشاهدات 1.3 مليون خلال ساعات قليلة، وانهالت التعليقات المليئة بالتهاني والدعوات للثنائي الأشهر في .

وبحسب تقارير TMZ وPeople، فإن تقدم بطلب الزواج من زيندايا خلال عطلة الأعياد أواخر 2024، بعدما اشترى خاتمًا ماسيًا فريدًا، وحرص على استئذان والدها مسبقًا. فيما أكد والده، الكاتب دومينيك هولاند، أن ابنه خطط بدقة لتلك اللحظة المميزة، بدءًا من التوقيت والمكان وصولًا إلى ما سيرتديه.

تعود إلى عام 2016، عندما التقيا لأول مرة في كواليس فيلم Spider-Man: Homecoming. ومنذ ذلك الوقت، تطورت علاقتهما بهدوء بعيدًا عن الأضواء، قبل أن تخرج إلى العلن تدريجيًا. وازدادت الشائعات حول خطوبتهما بعد ظهور زيندايا مرتدية خاتمًا ماسيًا في حفل الغولدن غلوب مطلع 2025.

ورغم الاهتمام الإعلامي الكبير، فإن هولاند وزيندايا لطالما حرصا على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن التصريحات المباشرة. لكن التصحيح الأخير من توم، حين وصفها بخطيبته، منح جمهورهما تأكيدًا طال انتظاره، ورسالة واضحة عن متانة علاقتهما واستعدادهما للانتقال إلى مرحلة في حياتهما.