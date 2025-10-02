أشرف زكي يكشف سبب استقالته من النقابة: "لم أستمتع"

وخلال ظهوره في برنامج "ضيفي" مع الإعلامي ، قال زكي: "سأتفرغ لحياتي، هذه هي مشروعاتي. لم أستمتع، ولم تكن لدي مساحات من الرفاهية. أريد أن أهدأ قليلاً لأن عقلي يعمل باستمرار، وأمنح نفسي حقها لأنني قصرت في حقها. وفي النهاية، ما يريده سيكون، والله أعلم بما سيأتي غداً".

وكان زكي قد قدم استقالته من منصبه في 25 سبتمبر، مؤكداً في بيان رسمي أنه أدى واجبه النقابي على أكمل وجه طوال فترة خدمته، وأن الوقت قد حان لتسليم المسؤولية لزملاء آخرين لمواصلة المسيرة.

وأشار إلى أن هذه المرحلة مناسبة للتغيير، معتبراً سنوات عمله في النقابة من أجمل فترات حياته، موجهاً الشكر لأعضاء الجمعية العمومية ولمجلس النقابة على الدعم والثقة اللذين حظي بهما.

وفي ختام حديثه، قال: "أغادر موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائماً ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعماً له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".