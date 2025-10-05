باميلا الكيك تقبل تحدي اسئلة الجمهور الجريئة وترد

خلال التحدي، انتقدت الذكاء الاصطناعي وردّت على منتقديها بكل صراحة، كما كشفت تفاصيل جديدة عن شخصية عليا كرم التي شكّلت علامة فارقة في مسيرتها الفنية. ولم تغفل باميلا عن التعبير عن تقديرها للفنان فضل شاكر، فدعمته بكلمات مؤثرة أكدت فيها مكانته الخاصة على الساحة الفنية. تابعوا الحلقة الكاملة لتتعرفوا على أبرز اعترافات باميلا الكيك وماذا قالت لأول مرة حصريًا عبر برنامج Challenge Accepted.
احتفل الفنان المصري هاني رمزي مساء أمس (السبت) بزفاف نجله شادي هاني رمزي على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ميرنا سامي عبده، في حفل بهيج أُقيم بإحدى الكنائس الكبرى في القاهرة وسط أجواء مفعمة بالفرح والحب، وبحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة العروسين ووالدهما فرحتهم.
أثارت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة إنجي عبد الله قلق جمهورها بعد أن كشفت في منشور مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بورم حميد في جذع المخ، مؤكدة أنها تمر بمرحلة صعبة وتخضع لمتابعة طبية دقيقة للسيطرة على الأعراض التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
أثارت الفنانة الكويتية شيماء علي قلق جمهورها بعد أن نشرت عبر حسابها الرسمي في تطبيق سناب شات صورةً لسيارتها المتضرّرة إثر حادث سير خطير تعرّضت له برفقة أولادها. الصورة التي أرفقتها بدعاءٍ مؤثر كانت كافية لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتضع اسمها في صدارة الترند الخليجي خلال ساعات قليلة.