باميلا الكيك تقبل تحدي اسئلة الجمهور الجريئة وترد

وزيرة البيئة للجديد: هناك توجه للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويض للحريات تماماً ككل دول العالم

وزيرة البيئة للجديد: لا توجه للتصعيد وانما للنقاش الجدي من دونِ كسر أي من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة

وزير العمل محمد حيدر للجديد: لا خوف من جلسة الاثنين التي ستشهد نقاشاً جديًا حول عددٍ من المسائل الخلافية من دون أي رغبة بالتصعيد