فضيحة تهز تركيا.. توقيف 19 من المشاهير بينهم أوزغي أوزبيرنتشي ومارت يازيجي أوغلو!
فضيحة تهز تركيا.. توقيف 19 من المشاهير بينهم أوزغي أوزبيرنتشي ومارت يازيجي أوغلو!
فضيحة تهز تركيا.. توقيف 19 من المشاهير بينهم أوزغي أوزبيرنتشي ومارت يازيجي أوغلو!

فن

2025-10-08 | 05:29
فضيحة تهز تركيا.. توقيف 19 من المشاهير بينهم أوزغي أوزبيرنتشي ومارت يازيجي أوغلو!
فضيحة تهز تركيا.. توقيف 19 من المشاهير بينهم أوزغي أوزبيرنتشي ومارت يازيجي أوغلو!

أطلقت السلطات التركية حملة أمنية واسعة طالت عدداً من أبرز نجوم الفن في البلاد، بعد صدور قرارات توقيف بحق 19 شخصية معروفة، بينهم الممثلة أوزغي أوزبيرنتشي، والممثل مارت يازيجي أوغلو، والمغنية الشهيرة هاديسا.

وجاءت هذه الخطوة في إطار تحقيق موسّع يقوده مكتب جرائم التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية في نيابة إسطنبول، على خلفية الاشتباه بتناول عدد من المشاهير لمواد مخدّرة أو منبّهة. ووفق ما نقلته وسائل إعلام تركية، نفّذت قوات الدرك في إسطنبول عمليات متزامنة أفضت إلى اقتياد كل من ديلان بولات، إنجين بولات، إريم ديريجي، كوبيلاي أكا، كان يلدريم، هاديسا أجيكجوز، بيراك توزوناتاش، دويغو أوزاسلان، ديميت إيفغار باباتاش، زينب مريش آرال كسكين، أوزغي أوزبيرنتشي، ميرت يازيجي أوغلو، فايزة ألتون، ديرين تالو، زينت سالي، بيرس أكالاي، متين أكدولجر، وسيرين موراي أوركان، وذلك بغرض الاستماع إلى إفاداتهم وإجراء فحوصات دم مخبرية للتحقق من تعاطيهم لأي مواد ممنوعة. وأوضحت المصادر أن التحقيق انطلق بعد ورود أدلة أولية تشير إلى احتمال تورط بعض الأسماء في تعاطي المخدرات، ما دفع النيابة إلى إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحقهم. وبيّنت أن جميع الموقوفين يخضعون حالياً للإجراءات القانونية في مقر قيادة الدرك بإسطنبول، حيث يتم استجوابهم على دفعات، تمهيداً لاتخاذ القرار القضائي المناسب بعد انتهاء الفحوصات وتحليل النتائج. وتأتي هذه الحملة في سياق تشديد السلطات التركية رقابتها على قضايا المخدرات التي تمسّ شخصيات عامة، خصوصاً بعد تكرار فضائح مشابهة في الأوساط الفنية خلال العامين الأخيرين.

 
 

