صدمة بين المتابعين… ناصيف زيتون يتخلى عن شعره الطويل بعد سنوات من اعتماده!

كشف الممثل السوري إبراهيم الشيخ، زوج المخرجة رشا شربتجي، أن مشاركته في مسلسلها الجديد ما تزال غير مؤكدة حتى اللحظة، مشيراً إلى أنّ ارتباطاته المهنية قد تحول دون انضمامه إلى العمل.
خلال ظهورها في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، ردّت الفنانة المصرية أسماء جلال على الانتقادات التي تطالها بسبب أدوارها الجريئة وتعليقات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تعد تتأثر بأي هجوم وتعيش حياتها وفق قناعاتها فقط.
خرجت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، عن صمتها لتعلّق للمرة الأولى على زلة اللسان الشهيرة التي وقعت بها خلال حفل تتويج بيرلا حرب بلقب "ملكة جمال لبنان 2025"، وهي العبارة التي قالت فيها مازحة: "بس تنتهي حياتي عوضًا عن ولايتي"، والتي تحوّلت إلى "ترند" واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.