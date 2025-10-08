صدمة بين المتابعين… ناصيف زيتون يتخلى عن شعره الطويل بعد سنوات من اعتماده!

فاجأ الفنان السوري جمهوره بخطوة غير متوقعة، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" ظهر فيه وهو يقص شعره الذي ميّز إطلالته لسنوات.



ورافق الفيديو بموسيقى أغنيته الجديدة "مزعلا"، بينما أمسك بالمقص وبدأ بقص أول خصلة من شعره بنفسه، قائلاً مازحًا: "عُمر هدول... عُمر حقّهم". الخطوة أثارت تفاعلاً واسعًا بين متابعيه، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن صدمة البعض من تغييره المفاجئ، فيما رأى آخرون أن الإطلالة الجديدة تواكب مرحلة فنية في مسيرته، خصوصًا بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته . يُذكر أن كان من القلائل في الوسط الفني الذين حافظوا على الشعر كجزء من هويتهم البصرية، ما جعل هذا التغيير موضوعاً لحديث مواقع التواصل خلال ساعات قليلة من نشر الفيديو.