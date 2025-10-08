لقاء يجمع سمير وستريدا جعجع بوائل كفوري وزوجته شانا عبود في معراب

نشرت النائبة عبر حسابها الرسمي على تطبيق صورة من معراب جمعتها بزوجها، " اللبنانية" ، والفنان اللبناني وزوجته شانا عبود، إلى جانب النائب وزوجته.





الصورة التي التُقطت في أجواء ودّية وغير رسمية لاقت تفاعلًا واسعًا على ، خصوصًا أنها شكّلت واحدة من الإطلالات النادرة لشانا عبود بعد ولادتها لابنتها الأولى "كلوفي"، ما لفت أنظار الجمهور وأثار اهتمام المتابعين بإطلالتها.

وأرفقت الصورة بتعليق حمل طابعًا وجدانيًا، قالت فيه: "عندما تتعانق بشري وزحلة… عندما يتعانق العرينان: عرينُ الجبل وعرينُ السهل… حتى في الفن."

وقد حظي اللقاء بإشادات من الجمهور الذي رأى فيه مشهدًا يعبّر عن تلاقي السياسة والفن في صورة واحدة، تجمع بين رموز من مجالات مختلفة في لحظة لبنانية نادرة تعكس الدفء الإنساني وسط المشهد العام المليء بالتوترات.

ويأتي هذا اللقاء، وفق المقرّبين، في سياق اجتماعي طبيعي يعكس متانة العلاقة التي تجمع عائلة بالفنان وزوجته، في وقت تتجه فيه الأنظار في إلى أي يوحي بالتواصل الإيجابي والودّ الإنساني بين الشخصيات العامة.