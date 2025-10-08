لقاء يجمع سمير وستريدا جعجع بوائل كفوري وزوجته شانا عبود في معراب

الصورة التي التُقطت في أجواء ودّية وغير رسمية لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي
، خصوصًا أنها شكّلت واحدة من الإطلالات النادرة لشانا عبود بعد ولادتها لابنتها الأولى "كلوفي"، ما لفت أنظار الجمهور وأثار اهتمام المتابعين بإطلالتها.
وأرفقت ستريدا جعجع
الصورة بتعليق حمل طابعًا وجدانيًا، قالت فيه: "عندما تتعانق بشري وزحلة… عندما يتعانق العرينان: عرينُ الجبل وعرينُ السهل… حتى في الفن."
وقد حظي اللقاء بإشادات واسعة
من الجمهور الذي رأى فيه مشهدًا يعبّر عن تلاقي السياسة والفن في صورة واحدة، تجمع بين رموز من مجالات مختلفة في لحظة لبنانية نادرة تعكس الدفء الإنساني وسط المشهد العام المليء بالتوترات.
ويأتي هذا اللقاء، وفق المقرّبين، في سياق اجتماعي طبيعي يعكس متانة العلاقة التي تجمع عائلة جعجع
بالفنان وائل كفوري
وزوجته، في وقت تتجه فيه الأنظار في لبنان
إلى أي مشهد
يوحي بالتواصل الإيجابي والودّ الإنساني بين الشخصيات العامة.