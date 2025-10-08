باسم يوسف يعود بعد 14 عامًا : «مصر وحشتني.. لكن بخاف أرجع ألاقي نفسي غريب»

الأخبار
فن

2025-10-08 | 13:17
أثار الإعلامي والطبيب الساخر باسم يوسف ضجة كبيرة بعد ظهوره على قناة "ON" في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم، وذلك في أول لقاء تلفزيوني له على الشاشة المصرية منذ أكثر من 14 عامًا، حيث تصدّر الترند على موقع "غوغل" في مصر، واحتل اسمه المراتب الأولى في قوائم البحث والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبّر باسم يوسف عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى القناة التي انطلقت منها مسيرته الإعلامية عام 2011، مشيرًا إلى ارتباطه العاطفي بها، قائلاً: «دي القناة اللي شهدت بدايتي، والنهارده وأنا راجع بعد كل السنين دي، حاسس كأني راجع بيتي القديم.»

وفي حديثه عن تطور المشهد الإعلامي، قال يوسف إن الجمهور بات يبحث عن المتعة والترفيه، موضحًا: «الناس دلوقتي بتروح للسياسة أو الكوميديا أو حتى الماتشات عشان تتسلى، إحنا بقينا زي المسرح الروماني الكبير.. مصارعين وأسود وإثارة، كله بقى عرض للفرجة، وفي الآخر الناس بتروح للي بيسليها.»

كما تطرق إلى رحلته المهنية والشخصية، موضحًا أنه قضى سنوات طويلة يسعى لتحقيق حلم والديه بأن يصبح طبيبًا، قائلاً: «قضيت عمري كله بحقق حلم أهلي مش حلمي أنا، أمي ما شافتش قلبة الناس عليّ، وده كان موتها، أما أبويا فكان زي الهوا، مش بتحس بيه بس ما تقدرش تعيش من غيره.»

وعن علاقته بمصر بعد الغياب الطويل، قال باسم يوسف: «مصر وحشتني، بس بخاف أرجع ألاقي نفسي غريب، لأن 11 سنة عدّوا والبلد أكيد اتغيرت.» كما أضاف أنه لم يعد يمارس الطب منذ سنوات طويلة قائلاً: «بقالي سنين محطتش إيدي على عيان، فبصراحة فقدت الحق إن الناس تقولّي دكتور.»

وردّ باسم يوسف بسخرية على الشائعات التي طالت أجره، قائلاً: «أنا مش باخد 22 مليون جنيه، أنا باخد 22 مليون دولار!»، موضحًا أن هذا الرد ساخر وأن ما يُشاع حول ثروته أو ارتباطه بجهات خارجية لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات تؤثر أحيانًا على علاقته بزوجته التي تقلق مما يُكتب عنه.

كما أكد تمسكه بدعمه للقضية الفلسطينية قائلاً: «حتى لو انتهى النزاع، هفضل أتكلم عن فلسطين لأن في ناس ضحّت أكتر مني بكتير.»

وفي ختام اللقاء، شدد باسم يوسف على أنه لا يسعى لأن يكون سياسيًا، بل فنانًا وكوميديًا يحمل فكرًا نقديًا ساخرًا، قائلاً: «أنا مش سياسي، أنا كوميديان، بس الناس مصممة تشوفني في الدور الغلط.»

سلاف فواخرجي تعلق على اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته في اللاذقية
سلاف فواخرجي تعلق على اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته في اللاذقية

شهدت مدينة اللاذقية صباح اليوم حادثة اختطاف جديدة طالت الطفل محمد قيس حيدر البالغ من العمر 13 عامًا، بعدما أقدم مجهولون على اختطافه من أمام مدرسته في وضح النهار، في واقعة هزّت الشارع السوري وأعادت تسليط الضوء على تصاعد حوادث الخطف في البلاد.

شهدت مدينة اللاذقية صباح اليوم حادثة اختطاف جديدة طالت الطفل محمد قيس حيدر البالغ من العمر 13 عامًا، بعدما أقدم مجهولون على اختطافه من أمام مدرسته في وضح النهار، في واقعة هزّت الشارع السوري وأعادت تسليط الضوء على تصاعد حوادث الخطف في البلاد.

مسلم يرد على اشاعات عودته الى طليقته يارا تامر
مسلم يرد على اشاعات عودته الى طليقته يارا تامر

خلال الساعات الأخيرة، تصدّر مؤدي المهرجانات المصري مسلم الترند بعد انتشار صورٍ زُعم أنها توثق عودته إلى طليقته يارا تامر، عقب فترة قصيرة من انفصالهما، لتتحول القصة إلى حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خلال الساعات الأخيرة، تصدّر مؤدي المهرجانات المصري مسلم الترند بعد انتشار صورٍ زُعم أنها توثق عودته إلى طليقته يارا تامر، عقب فترة قصيرة من انفصالهما، لتتحول القصة إلى حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لقاء يجمع سمير وستريدا جعجع بوائل كفوري وزوجته شانا عبود في معراب
لقاء يجمع سمير وستريدا جعجع بوائل كفوري وزوجته شانا عبود في معراب

نشرت النائبة اللبنانية ستريدا جعجع عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام صورة من معراب جمعتها بزوجها، رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، والفنان اللبناني وائل كفوري وزوجته شانا عبود، إلى جانب النائب جورج عقيص وزوجته.

نشرت النائبة اللبنانية ستريدا جعجع عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام صورة من معراب جمعتها بزوجها، رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، والفنان اللبناني وائل كفوري وزوجته شانا عبود، إلى جانب النائب جورج عقيص وزوجته.

