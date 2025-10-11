المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين

وأقيمت مراسم الزفاف في إحدى الفيلات الخاصة بالقاهرة، بعيدا عن عدسات الإعلام، التزاما برغبة العروسين في الحفاظ على الخصوصية والهدوء، خاصة بعد الضجة التي صاحبت إعلان ارتباطهما خلال الأسابيع الماضية.

واختارت الدغيدي فستان زفاف أبيض قصير علما انها تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وبعمر الـ 72 عاماً.

وانتشر فيديو للعروسين من حفل الزفاف وهما يرقصان بأجواء رومانسية.

وكانت الدغيدي أعلنت إلغاء حفل زفافها بعد تعرضها لموجة من السخرية والانتقادات الحادة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت إيناس الدغيدي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، رسالة مؤثرة وجهتها إلى جمهورها وأصدقائها قائلة: أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا.

وأضافت: "ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من ، والتنمر لمعنى جميل في الحياة.. ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العيلة فقط. لكم أصدقائي كل المحبة.. ولنا لقاء سري بإذن .. ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون.. وعقبال عندكم يا حبايب".