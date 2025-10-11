الأخبار
المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين
المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين
المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين

فن

2025-10-11 | 11:27
المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين
Aljadeed
المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين

بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والنجوم، احتفلت المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي بعقد قرانها الى رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.

وأقيمت مراسم الزفاف في إحدى الفيلات الخاصة بالقاهرة، بعيدا عن عدسات الإعلام، التزاما برغبة العروسين في الحفاظ على الخصوصية والهدوء، خاصة بعد الضجة التي صاحبت إعلان ارتباطهما خلال الأسابيع الماضية

واختارت الدغيدي فستان زفاف أبيض قصير علما انها تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وبعمر الـ 72 عاماً

وانتشر فيديو للعروسين من حفل الزفاف وهما يرقصان بأجواء رومانسية

وكانت الدغيدي أعلنت إلغاء حفل زفافها بعد تعرضها لموجة من السخرية والانتقادات الحادة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت إيناس الدغيدي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، رسالة مؤثرة وجهتها إلى جمهورها وأصدقائها قائلة: أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا.
وأضافت: "ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة.. ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العيلة فقط. لكم أصدقائي كل المحبة.. ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون.. وعقبال عندكم يا حبايب".

أنجلينا جولي تكشف مستندات جديدة ضد براد بيت... خلافات مالية واتهامات متبادلة
12:00

أنجلينا جولي تكشف مستندات جديدة ضد براد بيت... خلافات مالية واتهامات متبادلة

قدّمت النجمة العالمية أنجلينا جولي رؤية قانونية جديدة بشأن طلاقها من الممثل الأمريكي براد بيت، وذلك ضمن مستندات قضائية حديثة رفعتها إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، في إطار الخلاف المستمر بينهما حول ملكية قصرهما الفرنسي الشهير “شاتو ميرافال”.

12:00

أنجلينا جولي تكشف مستندات جديدة ضد براد بيت... خلافات مالية واتهامات متبادلة

قدّمت النجمة العالمية أنجلينا جولي رؤية قانونية جديدة بشأن طلاقها من الممثل الأمريكي براد بيت، وذلك ضمن مستندات قضائية حديثة رفعتها إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، في إطار الخلاف المستمر بينهما حول ملكية قصرهما الفرنسي الشهير “شاتو ميرافال”.

اطلالة خيالية لـ جينيفر لوبيز من نيويورك من تصميم ايلي صعب
11:54

اطلالة خيالية لـ جينيفر لوبيز من نيويورك من تصميم ايلي صعب

خطفت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز الأنظار بإطلالة أنيقة ولافتة من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، خلال ظهورها في برنامج "ذا تونايت شو ستارينغ جيمي فالون" بمدينة نيويورك.

11:54

اطلالة خيالية لـ جينيفر لوبيز من نيويورك من تصميم ايلي صعب

خطفت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز الأنظار بإطلالة أنيقة ولافتة من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، خلال ظهورها في برنامج "ذا تونايت شو ستارينغ جيمي فالون" بمدينة نيويورك.

محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها
11:38

محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها

أشعلت الهدية الفاخرة التي قدمها المخرج المصري محمد سامي لزوجته الفنانة مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهداها سيارة روزرويس فارهة تُقدّر قيمتها بنحو 25 مليون جنيه مصري بمناسبة عيد ميلادها، لتصبح حديث الجمهور والإعلام خلال الساعات الماضية.

11:38

محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها

أشعلت الهدية الفاخرة التي قدمها المخرج المصري محمد سامي لزوجته الفنانة مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهداها سيارة روزرويس فارهة تُقدّر قيمتها بنحو 25 مليون جنيه مصري بمناسبة عيد ميلادها، لتصبح حديث الجمهور والإعلام خلال الساعات الماضية.

أنجلينا جولي تكشف مستندات جديدة ضد براد بيت... خلافات مالية واتهامات متبادلة
12:00
اطلالة خيالية لـ جينيفر لوبيز من نيويورك من تصميم ايلي صعب
11:54
محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها
11:38
معجب يسحب ويسقط بيلي ايليش امام الجمهور
11:25

