4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
اطلالة خيالية لـ جينيفر لوبيز من نيويورك من تصميم ايلي صعب
اطلالة خيالية لـ جينيفر لوبيز من نيويورك من تصميم ايلي صعب
اطلالة خيالية لـ جينيفر لوبيز من نيويورك من تصميم ايلي صعب

فن

2025-10-11 | 11:54
اطلالة خيالية لـ جينيفر لوبيز من نيويورك من تصميم ايلي صعب
Aljadeed
اطلالة خيالية لـ جينيفر لوبيز من نيويورك من تصميم ايلي صعب

خطفت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز الأنظار بإطلالة أنيقة ولافتة من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، خلال ظهورها في برنامج "ذا تونايت شو ستارينغ جيمي فالون" بمدينة نيويورك.

واختارت لوبيز فستاناً من مجموعة ريزورت 2026 تميز بتصميمه الشفاف المطرز بالترتر البراق، مع شبكة لامعة تشبه الدانتيل وأكمام درابية وقصة ضيقة تتسع تدريجياً نحو الأسفل، ما أضفى على الإطلالة حركة انسيابية أنيقة ومفعمة بالأنوثة.

وجاءت إطلالة لوبيز ضمن جولتها الإعلامية للترويج لفيلمها الجديد Kiss of the Spider Woman”، حيث اعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر بسيطة أبرزت ملامحها الطبيعية، فبدت بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والجاذبية العصرية.

وفي إطلالة ثانية ضمن الحلقة نفسها، ارتدت لوبيز فستاناً قصيراً باللون الأبيض الكلاسيكي مزيناً بحزام أسود رفيع أبرز خصرها، ونسقته مع حذاء بكعب عالٍ بتصميم ناعم، ما منحها مظهراً أنيقاً يعكس توازنها الدائم بين الرقي والجرأة.

لوك جينيفر لوبيز الجديد أعاد التأكيد على قدرتها الدائمة في دمج الفخامة الكلاسيكية بلمسة عصرية جريئة، بينما اعتُبر ظهورها بفستان من إيلي صعب بمثابة تكريم جديد للموضة اللبنانية على السجادة العالمية.

أنجلينا جولي تكشف مستندات جديدة ضد براد بيت... خلافات مالية واتهامات متبادلة
12:00

أنجلينا جولي تكشف مستندات جديدة ضد براد بيت... خلافات مالية واتهامات متبادلة

قدّمت النجمة العالمية أنجلينا جولي رؤية قانونية جديدة بشأن طلاقها من الممثل الأمريكي براد بيت، وذلك ضمن مستندات قضائية حديثة رفعتها إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، في إطار الخلاف المستمر بينهما حول ملكية قصرهما الفرنسي الشهير "شاتو ميرافال".

12:00

أنجلينا جولي تكشف مستندات جديدة ضد براد بيت... خلافات مالية واتهامات متبادلة

قدّمت النجمة العالمية أنجلينا جولي رؤية قانونية جديدة بشأن طلاقها من الممثل الأمريكي براد بيت، وذلك ضمن مستندات قضائية حديثة رفعتها إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، في إطار الخلاف المستمر بينهما حول ملكية قصرهما الفرنسي الشهير “شاتو ميرافال”.

محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها
11:38

محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها

أشعلت الهدية الفاخرة التي قدمها المخرج المصري محمد سامي لزوجته الفنانة مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهداها سيارة روزرويس فارهة تُقدّر قيمتها بنحو 25 مليون جنيه مصري بمناسبة عيد ميلادها، لتصبح حديث الجمهور والإعلام خلال الساعات الماضية.

11:38

محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها

أشعلت الهدية الفاخرة التي قدمها المخرج المصري محمد سامي لزوجته الفنانة مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهداها سيارة روزرويس فارهة تُقدّر قيمتها بنحو 25 مليون جنيه مصري بمناسبة عيد ميلادها، لتصبح حديث الجمهور والإعلام خلال الساعات الماضية.

المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين
11:27

المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين

بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والنجوم، احتفلت المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي بعقد قرانها الى رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.

11:27

المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين

بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والنجوم، احتفلت المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي بعقد قرانها الى رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.

أنجلينا جولي تكشف مستندات جديدة ضد براد بيت... خلافات مالية واتهامات متبادلة
12:00
محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها
11:38
المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين
11:27
معجب يسحب ويسقط بيلي ايليش امام الجمهور
11:25

