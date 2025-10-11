اطلالة خيالية لـ جينيفر لوبيز من نيويورك من تصميم ايلي صعب

واختارت لوبيز فستاناً من مجموعة ريزورت 2026 تميز بتصميمه الشفاف المطرز بالترتر البراق، مع شبكة لامعة تشبه الدانتيل وأكمام درابية وقصة ضيقة تتسع تدريجياً نحو الأسفل، ما أضفى على الإطلالة حركة انسيابية أنيقة ومفعمة بالأنوثة.

وجاءت إطلالة لوبيز ضمن جولتها الإعلامية للترويج لفيلمها الجديد “Kiss of the Spider Woman”، حيث اعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر بسيطة أبرزت ملامحها الطبيعية، فبدت بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والجاذبية العصرية.

وفي إطلالة ثانية ضمن الحلقة نفسها، ارتدت لوبيز فستاناً قصيراً باللون الكلاسيكي مزيناً بحزام رفيع أبرز خصرها، ونسقته مع حذاء بكعب عالٍ بتصميم ناعم، ما منحها مظهراً أنيقاً يعكس توازنها الدائم بين والجرأة.

لوك جينيفر لوبيز الجديد أعاد التأكيد على قدرتها الدائمة في دمج الفخامة الكلاسيكية بلمسة عصرية جريئة، بينما اعتُبر ظهورها بفستان من صعب بمثابة تكريم جديد للموضة على السجادة العالمية.