وفاة الفنانة العراقية المها بعد رحلة طويلة مع المرض

في خبر حزين، توفيت أمس الإثنين الفنانة العراقية​المها عمران في أحد مستشفيات دبي بعد صراع طويل مع مرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله بالكامل، لكنه وُصِفَ بـ"رحلة طويلة مع المرض والألم" عن عمر يناهز الأربعين عامًا، ما أثار موجة حزن في الوسط الفني العراقي​ والعربي.



