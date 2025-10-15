رحيل مفاجئ للفنان سمير ربيع يترك فراغاً في الساحة الفنية المصرية

رحل الأربعاء الفنان المصري سمير ربيع، أحد أبرز المشاركين في مسلسل "شيخ العرب همام" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود في الدراما والمسرح والسينما .



وأعلن خبر الوفاة الفنان عادل عبر حسابه، دون تفاصيل الجنازة أو مكان الدفن حتى اللحظة. وشارك الراحل في عدد من الأعمال الدرامية المهمة، كان آخرها مسلسل "بدون ذكر أسماء" إلى جانب ، ، ، وليد ، وفريدة سيف النصر، وهو العمل الذي ترك بصمة واضحة في ذاكرة الجمهور. وامتدت مسيرة سمير ربيع لتشمل أعمالاً بارزة مثل: خلق ، موجة حارة، الخفافيش، الصفعة، سلسال دم، المنتقم، وادي الملوك، اغتيال شمس، فرقة ناجي ، والرحايا حجر القلوب، حيث قدّم خلالها أدواراً متنوعة بين الدراما الاجتماعية والأعمال الوطنية والبطولات الجماعية. وبرحيله، تفقد الساحة الفنية وجهاً مألوفاً من وجوه الشاشة الذي لطالما أضفى حضوراً مميزاً على الأدوار الثانوية، مجسداً شخصياتٍ تركت أثراً في وجدان المشاهدين.