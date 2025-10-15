الأخبار
رحيل مفاجئ للفنان سمير ربيع يترك فراغاً في الساحة الفنية المصرية
رحيل مفاجئ للفنان سمير ربيع يترك فراغاً في الساحة الفنية المصرية
A-
A+

رحيل مفاجئ للفنان سمير ربيع يترك فراغاً في الساحة الفنية المصرية

فن

2025-10-15 | 05:42
رحيل مفاجئ للفنان سمير ربيع يترك فراغاً في الساحة الفنية المصرية
رحيل مفاجئ للفنان سمير ربيع يترك فراغاً في الساحة الفنية المصرية

رحل اليوم الأربعاء الفنان المصري سمير ربيع، أحد أبرز المشاركين في مسلسل "شيخ العرب همام" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود في الدراما والمسرح والسينما المصرية.

وأعلن خبر الوفاة الفنان عادل عطية عبر حسابه، دون الكشف عن تفاصيل الجنازة أو مكان الدفن حتى اللحظة. وشارك الراحل في عدد من الأعمال الدرامية المهمة، كان آخرها مسلسل "بدون ذكر أسماء" إلى جانب روبي، حورية فرغلي، أحمد الفيشاوي، وليد فواز، وفريدة سيف النصر، وهو العمل الذي ترك بصمة واضحة في ذاكرة الجمهور. وامتدت مسيرة سمير ربيع لتشمل أعمالاً بارزة مثل: خلق الله، موجة حارة، الخفافيش، الصفعة، سلسال دم، المنتقم، وادي الملوك، اغتيال شمس، فرقة ناجي عطا الله، والرحايا حجر القلوب، حيث قدّم خلالها أدواراً متنوعة بين الدراما الاجتماعية والأعمال الوطنية والبطولات الجماعية. وبرحيله، تفقد الساحة الفنية المصرية وجهاً مألوفاً من وجوه الشاشة الذي لطالما أضفى حضوراً مميزاً على الأدوار الثانوية، مجسداً شخصياتٍ تركت أثراً في وجدان المشاهدين.

