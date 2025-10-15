بعد لقطة حميمية مع شيراز... مصدر مقرّب من حسام حبيب يكشف الحقيقة

الأخبار
فن

2025-10-15 | 05:51
أفاد موقع "ليبانون 24" بأن صورة جمعت الفنان المصري حسام حبيب والفنانة اللبنانية شيراز، أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر حبيب واضعاً ذراعه حول عنقها في لقطة وُصفت بالحميمة، ما فتح الباب أمام تكهنات بوجود علاقة عاطفية تجمعهما.

 
ونقل الموقع عن مصدر مقرب من حبيب تأكيده أن العلاقة بين الطرفين لا تتعدى حدود الصداقة والتعاون الفني في عمل غنائي مشترك (ديو) من المقرر طرحه قريباً، نافياً وجود أي ارتباط بينهما. وأشار المصدر إلى أن الفنانة شيراز ألغت متابعته على إنستغرام لتجنّب الشائعات، بينما لا يزال حبيب يتابعها عبر حسابه. وفي المقابل، تداولت بعض الأوساط الفنية أن شيراز انتقلت للإقامة في القاهرة واشترت منزلاً في الكمباوند نفسه الذي يسكن فيه حبيب، فيما تحدّثت مصادر أخرى عن قصة حب بدأت خلال تعاونهما الفني بعد جلسات متكررة في الاستوديو، انتهت — بحسب تلك التسريبات — بطلب حبيب الارتباط منها بعد نحو ستة أشهر. يُذكر أن شيراز هو الاسم الفني للفنانة باميلا سعادة، التي انطلقت في عالم الفن عام 2011 بعد أن مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الأرض 2008، قبل أن تشتهر بأعمالها الغنائية ونشاطها الواسع في عروض الأزياء ومواقع التواصل الاجتماعي.

