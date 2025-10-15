بعد لقطة حميمية مع شيراز... مصدر مقرّب من حسام حبيب يكشف الحقيقة

أفاد موقع "ليبانون 24" بأن صورة جمعت الفنان المصري والفنانة ، أثارت جدلاً واسعاً على بعد أن ظهر حبيب واضعاً ذراعه حول عنقها في لقطة وُصفت بالحميمة، ما فتح الباب أمام تكهنات بوجود علاقة عاطفية تجمعهما.



ونقل الموقع عن مصدر مقرب من حبيب تأكيده أن العلاقة بين الطرفين لا تتعدى حدود الصداقة والتعاون الفني في عمل غنائي (ديو) من المقرر طرحه قريباً، نافياً وجود أي ارتباط بينهما. وأشار المصدر إلى أن الفنانة ألغت متابعته على لتجنّب الشائعات، بينما لا يزال حبيب يتابعها عبر حسابه. وفي المقابل، تداولت بعض الأوساط الفنية أن شيراز انتقلت للإقامة في واشترت منزلاً في الكمباوند نفسه الذي يسكن فيه حبيب، فيما تحدّثت مصادر أخرى عن بدأت خلال تعاونهما الفني بعد جلسات متكررة في الاستوديو، انتهت — بحسب تلك التسريبات — بطلب حبيب الارتباط منها بعد نحو ستة أشهر. يُذكر أن شيراز هو الاسم الفني للفنانة باميلا ، التي انطلقت في عالم الفن عام 2011 بعد أن مثلت في مسابقة 2008، قبل أن تشتهر بأعمالها الغنائية ونشاطها الواسع في عروض الأزياء ومواقع التواصل الاجتماعي.