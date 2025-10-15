نهى نبيل تعلن حملها الخامس بفستان أبيض

أفاد موقع "ليبانون 24" بأن صورة جمعت الفنان المصري حسام حبيب والفنانة اللبنانية شيراز، أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر حبيب واضعاً ذراعه حول عنقها في لقطة وُصفت بالحميمة، ما فتح الباب أمام تكهنات بوجود علاقة عاطفية تجمعهما.
تعرضت الفنانة المصرية هالة صدقي مساء الثلاثاء لحادث سير مروّع في مدينة الشيخ زايد، أدى إلى تهشّم سيارتها بالكامل بعد اصطدام مركبة مسرعة بها، ما أسفر عن إصابة سائقها الذي نُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
رحل اليوم الأربعاء الفنان المصري سمير ربيع، أحد أبرز المشاركين في مسلسل "شيخ العرب همام" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود في الدراما والمسرح والسينما المصرية.