نهى نبيل تعلن حملها الخامس بفستان أبيض

أعلنت مدوّنة الموضة والإعلامية عن حملها الخامس بطريقة مؤثرة عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، حيث ظهرت مرتدية فستانًا أبيض وضعت خلاله يدها على بطنها المنتفخ، مرفقة الصورة بدعاء مؤثر طلبت فيه من أن يتم حملها بخير وسلام.

