انس نصري يرزق بطفله الأول من زوجته الثانية وشقيقته اصالة تبارك له

ونشرت اصالة
على صفحتها الخاصة عبر x صورة ليد شقيقها وهو يمسك يد مولوده الجديد، وارفقت الصورة بتعليق قالت فيه:"الحمد لله الّذي منّ علينا بقدوم فارس أنس نصري
ادعوا له بالعمر الطويل
والصحه الوفيرة ورحله حلوه فيها ناس حلوه ويجعل بقدومه كلّ الخير لأهله وأوطانه ويبارك فيه ويجعله من المحظوظين ( متل عمته صولا) ..وبارك يارب بعمره وصحته وأيّامه آمين
يارب العالمين".
