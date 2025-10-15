الأخبار
انس نصري يرزق بطفله الأول من زوجته الثانية وشقيقته اصالة تبارك له
انس نصري يرزق بطفله الأول من زوجته الثانية وشقيقته اصالة تبارك له
فن

2025-10-15 | 09:16
رزق انس نصري بطفله الأول من زوجته الثانية، حيث اعلنت عن الخبر شقيقته الفنانة السورية اصالة.

ونشرت اصالة على صفحتها الخاصة عبر x صورة ليد شقيقها وهو يمسك يد مولوده الجديد، وارفقت الصورة بتعليق قالت فيه:"الحمد لله الّذي منّ علينا بقدوم فارس أنس نصري ادعوا له بالعمر الطويل والصحه الوفيرة ورحله حلوه فيها ناس حلوه ويجعل بقدومه كلّ الخير لأهله وأوطانه ويبارك فيه ويجعله من المحظوظين ( متل عمته صولا) ..وبارك يارب بعمره وصحته وأيّامه آمين يارب العالمين".
الحمد لله الّذي منّ علينا بقدوم فارس أنس نصري ادعوا له بالعمر الطويل والصحه الوفيرة ورحله حلوه فيها ناس حلوه ويجعل بقدومه كلّ الخير لأهله وأوطانه ويبارك فيه ويجعله من المحظوظين ( متل عمته صولا) .. وبارك يارب بعمره وصحته وأيّامه آمين يارب العالمين

اقرأ ايضا في فن

خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس يثير ضجة واسعة
09:34

خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس يثير ضجة واسعة

اثار خلال الساعات الماضية خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل ان يتبين انه مجرد شائعة.

09:34

خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس يثير ضجة واسعة

اثار خلال الساعات الماضية خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل ان يتبين انه مجرد شائعة.

وفاة أحد أبرز رموز "النيو سول" دي أنجيلو بعد صراع مع السرطان
09:27

وفاة أحد أبرز رموز "النيو سول" دي أنجيلو بعد صراع مع السرطان

توفي يوم امس الثلاثاء المغني الأمريكي الشهير دي أنجيلو، احد أبرز رموز موسيقى الـ R&B والسول، عن عمر يناهز 51 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

09:27

وفاة أحد أبرز رموز "النيو سول" دي أنجيلو بعد صراع مع السرطان

توفي يوم امس الثلاثاء المغني الأمريكي الشهير دي أنجيلو، احد أبرز رموز موسيقى الـ R&B والسول، عن عمر يناهز 51 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

هالة صدقي بأول تصريح بعد تداول اخبار عن تعرضها لحادث سير خطير
09:21

هالة صدقي بأول تصريح بعد تداول اخبار عن تعرضها لحادث سير خطير

خرجت الممثلة المصرية هالة صدقي عن صمتها وعلقت لأول مرة على الاخبار التي تم تداولها عن تعرضها لحادث سير خطير.

09:21

هالة صدقي بأول تصريح بعد تداول اخبار عن تعرضها لحادث سير خطير

خرجت الممثلة المصرية هالة صدقي عن صمتها وعلقت لأول مرة على الاخبار التي تم تداولها عن تعرضها لحادث سير خطير.

