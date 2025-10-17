الأخبار
بريتني سبيرز تهاجم زوجها السابق: "تلاعب بي واستغل ألمي من أجل المال"
بريتني سبيرز تهاجم زوجها السابق: "تلاعب بي واستغل ألمي من أجل المال"
بريتني سبيرز تهاجم زوجها السابق: "تلاعب بي واستغل ألمي من أجل المال"

فن

2025-10-17 | 13:35
بريتني سبيرز تهاجم زوجها السابق: "تلاعب بي واستغل ألمي من أجل المال"
بريتني سبيرز تهاجم زوجها السابق: “تلاعب بي واستغل ألمي من أجل المال”

ردّت النجمة الأميركية بريتني سبيرز على ما ورد في مذكرات زوجها السابق كيفن فيدرلاين، التي تحدّث فيها عن علاقتهما وعن أبنائهما شون بريستون وغايدن جيمس، متهمةً إياه بـ"استغلالها والتلاعب بها" خلال سنوات زواجهما.

وقالت سبيرز في تصريحات جديدة إن فيدرلاين كان “يتلاعب بها باستمرار ويستغل ضعفها من أجل الربح”، مشيرة إلى أنّ ما فعله لا يصدر عمّن يحب بصدق، وأضافت: إذا كنت تحب شخصاً بصدق، فلن تساعده بإهانته”.

وأكدت المغنية العالمية أنّ غضب فيدرلاين وحقده عليها يفوق ما يتخيله الناس، ملمّحة إلى أنّ نشر تفاصيل حياتها الخاصة في مذكراته لم يكن سوى وسيلة للانتقام وتحقيق مكاسب مادية على حساب معاناتها الشخصية.

وكشفت بريتني أنها بدأت مؤخراً رحلة تعافٍ جديدة بعد مرحلة طويلة من الأزمات النفسية والإعلامية، مشيرة إلى أنها تخطط لتجربة التمثيل وكتابة مقالات شهرية تعبّر فيها عن آرائها وتجاربها بعيداً عن ضوضاء الشهرة.

وفي ختام حديثها، وجهت سبيرز رسالة شكر إلى جمهورها الداعم، قائلة: “أعلم أنكم تدركون مدى الألم الذي أشعر به، دعمكم هو ما يمنحني القوة للاستمرار”.

يُذكر أنّ علاقة بريتني سبيرز بزوجها السابق كيفن فيدرلاين كانت من أكثر العلاقات إثارة للجدل في هوليوود، إذ تزوجا عام 2004 وانفصلا في 2007 بعد إنجاب طفلين، وظلت تفاصيل حياتهما الخاصة محور اهتمام الإعلام حتى اليوم.

