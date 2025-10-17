بريتني سبيرز تهاجم زوجها السابق: “تلاعب بي واستغل ألمي من أجل المال”

وقالت في تصريحات إن فيدرلاين كان “يتلاعب بها باستمرار ويستغل ضعفها من أجل الربح”، مشيرة إلى أنّ ما فعله لا يصدر عمّن يحب بصدق، وأضافت: “ تحب شخصاً بصدق، فلن تساعده بإهانته”.

وأكدت العالمية أنّ غضب فيدرلاين وحقده عليها يفوق ما يتخيله الناس، ملمّحة إلى أنّ نشر تفاصيل حياتها الخاصة في مذكراته لم يكن سوى وسيلة للانتقام وتحقيق مكاسب مادية على حساب معاناتها الشخصية.

وكشفت بريتني أنها بدأت مؤخراً رحلة تعافٍ جديدة بعد مرحلة طويلة من الأزمات النفسية والإعلامية، مشيرة إلى أنها تخطط لتجربة التمثيل وكتابة مقالات شهرية تعبّر فيها عن آرائها وتجاربها بعيداً عن ضوضاء الشهرة.

وفي ختام حديثها، وجهت سبيرز رسالة شكر إلى جمهورها الداعم، قائلة: “أعلم أنكم تدركون مدى الألم الذي أشعر به، دعمكم هو ما يمنحني القوة للاستمرار”.

يُذكر أنّ علاقة بزوجها السابق كانت من أكثر العلاقات إثارة للجدل في ، إذ تزوجا عام 2004 وانفصلا في 2007 بعد إنجاب طفلين، وظلت تفاصيل حياتهما الخاصة اهتمام الإعلام حتى اليوم.