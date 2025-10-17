شائعة وفاة سامية الجزائري تشعل السوشيل ميديا وترف التقي ترد

ومع تسارع انتشار الخبر على المنصات الرقمية، خرجت عائلة عن صمتها لتضع حدّاً للشائعات، مؤكدة أن ما يتم تداوله عارٍ تماماً من الصحة.

في تصريح خاص لموقع فوشيا، نفت الفنانة ترف التقي، ابنة شقيقة سامية ، الخبر جملةً وتفصيلاً، مشيرةً إلى أن خالتها بخير وتتمتع بصحة جيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي بعيداً عن الأضواء في الفترة الحالية.

وأضافت أن والدتها، الفنانة الجزائري، بادرت فوراً إلى الاتصال بشقيقتها للاطمئنان عليها، بعد أن فوجئت مثل الجميع بالشائعة التي انتشرت كالنار في الهشيم، لتكتشف أن الأمر لا يتعدى كونه خبراً كاذباً لا يمت إلى الواقع بصلة.

وأعربت ترف التقي عن استياء العائلة من تكرار هذه الإشاعات التي تطال سامية الجزائري بين الحين والآخر، مؤكدة أن العائلة اعتادت على مثل هذه المؤسفة، لكنها لا تستطيع تجاهل الألم النفسي الذي تسببه للفنانة ومحبيها.

وقالت: "نحن نعلم أن الناس تحب سامية كثيراً، ولكن انتشار مثل هذه الشائعات يسبب الذعر بين أفراد العائلة ويؤذي مشاعر الجمهور الذي يرتبط بها وجدانياً منذ عقود".

وتُعد سامية الجزائري من أيقونات الدراما ، ومن أبرز نجمات الكوميديا في ، إذ أطلق عليها جمهورها لقب "سيدة الكوميديا السورية".

قدّمت خلال مسيرتها الطويلة عشرات الأدوار التي حفرت اسمها في ذاكرة المشاهدين، أبرزها في مسلسلات مثل "جميل وهناء"، "يوميات جميل وهناء"، و"عيلة 7 نجوم"، إلى جانب أعمال اجتماعية وإنسانية عديدة.

وعلى الرغم من الشائعات التي لاحقتها، تواصل الجزائري حضورها الفني الهادئ، إذ شاركت مؤخراً في الجزء الثاني من مسلسل "ما اختلفنا" الذي عُرض في الماضي، كما ظهرت كضيفة شرف في عمل جديد بعنوان "تحت أرض" من إخراج سامر البرقاوي.