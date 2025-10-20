وسام حنّا يحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقته شربل نجل عادل كرم بأجواء عائلية دافئة

وبدت أجواء الاحتفال عائلية مفعمة بالفرح، حيث ظهر وسام وهو يرقص ويحتفل إلى جانب شقيقته وسط تصفيق وضحكات أفراد العائلة. وعلّق وسام على الفيديو قائلاً: "عقبال المية يا عمري شربول"، في إشارة إلى محبّته الكبيرة لابن شقيقته. الفيديو لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث لاحظ عدد من المتابعين الشبه اللافت بين شربل ووالده ، مشيرين إلى أن ملامحهما متقاربة إلى حد كبير. يُذكر أن عادل كرم كان متزوجاً في السابق من ريتا حنّا، شقيقة وسام حنّا، وأنجب منها ابنهما الوحيد شربل، قبل أن ينفصلا لاحقاً. وقد تزوّج كرم بعد ذلك من فريدة بن لطيف، ورُزق منها عام 2021 بابنته كيمبرلي. ويحرص وسام حنّا دائماً على مشاركة جمهوره بلحظات من حياته العائلية، حيث يُظهر في منشوراته الجانب الإنساني والعاطفي من شخصيته بعيداً عن الأضواء الفنية.