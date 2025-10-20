دانييلا حفيدة هيفا وهبي تخطف القلوب.. والمتابعون: “الجمال بالجينات!”

وعلّقت زينب على الصورة بكلمات بسيطة قالت فيها: “صباح الحب”، لتلقى الصورة تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالعلاقة القوية بين زينب وابنتيها، وبالوراثة الواضحة للجمال في العائلة. واعتبر كثير من رواد التواصل أن دانييلا تشبه جدّتها هيفا أكثر من والدتها زينب، خصوصاً من ناحية العيون وتفاصيل الوجه. الصورة سرعان ما انتشرت عبر الصفحات الفنية، لتعيد زينب إلى واجهة التريند بعد فترة من الهدوء الإعلامي، خصوصاً في ظل الشائعات الأخيرة التي تناولت حياتها الشخصية. وكانت قد سرت في الأيام الماضية أنباء عن علاقة تربط زينب بطليق والدتها، رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، غير أن الطرفين سارعا إلى نفي هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدَين أن لا أساس لها من الصحة وأن العلاقة بينهما غير موجودة على الإطلاق. وتُعرف زينب فياض بابتعادها عن عالم الفن رغم شهرة والدتها، لكنها تحظى بمتابعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتشارك مع جمهورها لحظات من حياتها اليومية وصوراً تجمعها بابنتيها رهف ودانييلا. وتحرص زينب على الحفاظ على خصوصية عائلتها، لكنها في الوقت نفسه تظهر جانباً من شخصيتها العفوية والإنسانية، ما يجعلها محبوبة لدى جمهورها الذي يصفها بأنها “صادقة وبعيدة عن التكلّف”.
لفتت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأميركية كيم كارداشيان الأنظار خلال حضورها حفل أكاديمية المتحف السينمائي في لوس أنجلوس، بإطلالة درامية وغريبة في آنٍ واحد، إذ ظهرت مرتدية قناعاً أسود يغطي وجهها بالكامل من الرأس حتى أخمص القدمين، ما جعلها محط عدسات المصورين وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
تعرّضت النجمة المصرية إلهام شاهين لموقف محرج خلال مرورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن تطاير فستانها بفعل الهواء، كاشفاً عما تحته بشكل غير مقصود، ما وضعها في موقف محرج للغاية أمام عدسات المصورين والجمهور.
شارك الممثل ومقدّم البرامج وسام حنّا متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق إنستغرام، ظهر فيه وهو يحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقته ريتا حنّا، الطفل شربل، وهو نجل الممثل والكوميدي اللبناني عادل كرم.