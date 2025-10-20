دانييلا حفيدة هيفا وهبي تخطف القلوب.. والمتابعون: “الجمال بالجينات!”

وعلّقت زينب على الصورة بكلمات بسيطة قالت فيها: “ الحب”، لتلقى الصورة تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالعلاقة القوية بين زينب وابنتيها، وبالوراثة الواضحة للجمال في العائلة. واعتبر كثير من رواد التواصل أن دانييلا تشبه جدّتها هيفا أكثر من والدتها زينب، خصوصاً من ناحية وتفاصيل الوجه. الصورة سرعان ما انتشرت عبر الصفحات الفنية، لتعيد زينب إلى واجهة التريند بعد فترة من الهدوء الإعلامي، خصوصاً في ظل الشائعات التي تناولت حياتها الشخصية. وكانت قد سرت في الأيام الماضية أنباء عن علاقة تربط زينب بطليق والدتها، رجل الأعمال المصري أبو هشيمة، غير أن الطرفين سارعا إلى نفي هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدَين أن لا أساس لها من الصحة وأن العلاقة بينهما غير موجودة على الإطلاق. وتُعرف زينب فياض بابتعادها عن عالم الفن رغم شهرة والدتها، لكنها تحظى بمتابعة كبيرة عبر ، حيث تتشارك مع جمهورها لحظات من حياتها اليومية وصوراً تجمعها بابنتيها رهف ودانييلا. وتحرص زينب على الحفاظ على خصوصية عائلتها، لكنها في الوقت نفسه تظهر جانباً من شخصيتها العفوية والإنسانية، ما يجعلها محبوبة لدى جمهورها الذي يصفها بأنها “صادقة وبعيدة عن التكلّف”.