تحديد جلسة جديدة لاستجواب الفنان فضل شاكر

تعرّضت النجمة المصرية إلهام شاهين لموقف محرج خلال مرورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن تطاير فستانها بفعل الهواء، كاشفاً عما تحته بشكل غير مقصود، ما وضعها في موقف محرج للغاية أمام عدسات المصورين والجمهور.

