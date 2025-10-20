تحديد جلسة جديدة لاستجواب الفنان فضل شاكر

وذلك في إطار الدعوى المقامة ضدّه بجرم التحريض على محاولة قتل المدّعي هلال حمود.
لفتت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأميركية كيم كارداشيان الأنظار خلال حضورها حفل أكاديمية المتحف السينمائي في لوس أنجلوس، بإطلالة درامية وغريبة في آنٍ واحد، إذ ظهرت مرتدية قناعاً أسود يغطي وجهها بالكامل من الرأس حتى أخمص القدمين، ما جعلها محط عدسات المصورين وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
تعرّضت النجمة المصرية إلهام شاهين لموقف محرج خلال مرورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن تطاير فستانها بفعل الهواء، كاشفاً عما تحته بشكل غير مقصود، ما وضعها في موقف محرج للغاية أمام عدسات المصورين والجمهور.
نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صورة جديدة لابنتها الصغرى دانييلا عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام، حيث خطفت الطفلة الأنظار بملامحها الجميلة والشبه الكبير الذي يجمعها بجدّتها هيفا وهبي.