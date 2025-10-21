ضحك إلهام شاهين وهالة صدقي خلال كلمة لبلبة يثير الجدل في مهرجان الجونة!

المقطع المسرّب، الذي انتشر بسرعة على منصات مثل تيك توك وإكس وفيسبوك، وثّق لحظة كانت فيها لبلبة تلقي مؤثرة أمام الحضور، بينما بدت تهمس أو تتحدث مع التي لم تتمالك نفسها ودخلت في نوبة ضحك واضحة.

ردود الفعل على الفيديو كانت حادة، إذ اعتبر كثير من المتابعين أن التصرف غير لائق ومسيء، خاصة في لحظة تكريم فنانة كبيرة بحجم لبلبة. وكتب أحد مستخدمي منصة إكس: "لبلبة تتكلم من القلب… واللي وراها بيضحكوا كأنهم بحفلة مش مهرجان سينما"، فيما علّقت متابعة أخرى قائلة: "الموقف ما كان يحتمل الضحك… اللي صار تقليل احترام مش مزحة".

في المقابل، حاول آخرون الدفاع عن الفنانتين، معتبرين أن الفيديو ربما أُخرج من سياقه، وأن الضحك لم يكن موجهاً لكلمة لبلبة تحديداً، بل قد يكون ناتجاً عن موقف عفوي أو تعليق جانبي لا علاقة له بالمشهد. كما أشار البعض إلى أن العلاقة بين لبلبة، ، وهالة صدقي وثيقة وقديمة، وأن تفسير المقطع بسلبية قد يكون ظلماً بحقهن.