الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن المنتج السوري محمد قبنض.. وبيان رسمي من شركته: ثقة بالدولة

في تطوّر لافت في الوسط الفني السوري، أصدرت شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني بيانًا رسميًا تناشد فيه رئيس الجمهورية التدخّل العاجل لكشف مصير المنتج السوري قبنض، الذي اختُطف قبل نحو شهر من أمام مكتبه في ضاحية قدسيا بريف .

البيان الصادر عائلة قبنض وعدد من العاملين في الشركة، حمَل طابعًا إنسانيًا ووطنيًا، مؤكّدًا على الثقة الكاملة بالدولة وأجهزتها الأمنية، ومطالبًا بإعادة قبنض سالمًا إلى أسرته ومحاسبة الجناة. وجاء في البيان: "حادثة اختطاف قبنض لا تمسّ أسرة واحدة فحسب، بل تمسّ كل أبناء والعاملين في الوسطين الفني والاقتصادي". كما شدّدت الشركة على دعمها الكامل لمؤسسات الدولة في مسيرتها نحو الأمن والاستقرار. ووفق رواية أيهم قبنض، نجل المنتج المختطف، فإن الحادثة وقعت مساء الأربعاء في 17 أيلول 2025، حين أقدم مجهولون ينتحلون صفة عناصر على اقتياد والده بواسطة سيارتين إلى جهة غير معلومة، من أمام مقر الشركة في قدسيا. وأكد أيهم أنّ العائلة تواصلت منذ اللحظة الأولى مع الجهات الأمنية ، لكن لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي حول مكان والده أو مصيره. البيان أثار تفاعلاً واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية السورية، إذ عبّر عدد من الفنانين عن تضامنهم مع عائلة قبنض ودعواتهم لعودته سالمًا، من بينهم الفنانة صفاء التي كتبت عبر حسابها: " يحميه ويرجعه بالسلامة لأهله والنا جميعاً". يُذكر أن قبنض يُعد من أبرز منتجي الدراما السورية خلال العقدين الأخيرين، وقدّمت شركته أعمالًا لاقت انتشارًا عربيًا واسعًا مثل “زمن البرغوت”، “عناية مشددة”، “عطر الشام”، “طوق البنات”، كما تولّت إنتاج أجزاء من “باب الحارة” ابتداءً من جزئه العاشر، ما جعل اسمه من أبرز علامات الإنتاج الدرامي في .