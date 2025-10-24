الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن المنتج السوري محمد قبنض.. وبيان رسمي من شركته: ثقة بالدولة
الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن المنتج السوري محمد قبنض.. وبيان رسمي من شركته: ثقة بالدولة
A-
A+

الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن المنتج السوري محمد قبنض.. وبيان رسمي من شركته: ثقة بالدولة

فن

2025-10-24 | 04:55
الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن المنتج السوري محمد قبنض.. وبيان رسمي من شركته: ثقة بالدولة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن المنتج السوري محمد قبنض.. وبيان رسمي من شركته: ثقة بالدولة

في تطوّر لافت في الوسط الفني السوري، أصدرت شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني بيانًا رسميًا تناشد فيه رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع التدخّل العاجل لكشف مصير المنتج السوري محمد قبنض، الذي اختُطف قبل نحو شهر من أمام مكتبه في ضاحية قدسيا بريف دمشق.

البيان الصادر باسم عائلة قبنض وعدد من العاملين في الشركة، حمَل طابعًا إنسانيًا ووطنيًا، مؤكّدًا على الثقة الكاملة بالدولة وأجهزتها الأمنية، ومطالبًا بإعادة قبنض سالمًا إلى أسرته ومحاسبة الجناة. وجاء في البيان: "حادثة اختطاف قبنض لا تمسّ أسرة واحدة فحسب، بل تمسّ كل أبناء الوطن والعاملين في الوسطين الفني والاقتصادي". كما شدّدت الشركة على دعمها الكامل لمؤسسات الدولة في مسيرتها نحو الأمن والاستقرار. ووفق رواية أيهم قبنض، نجل المنتج المختطف، فإن الحادثة وقعت مساء الأربعاء في 17 أيلول 2025، حين أقدم مجهولون ينتحلون صفة عناصر أمنية على اقتياد والده بواسطة سيارتين إلى جهة غير معلومة، من أمام مقر الشركة في قدسيا. وأكد أيهم أنّ العائلة تواصلت منذ اللحظة الأولى مع الجهات الأمنية السورية، لكن لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي حول مكان والده أو مصيره. البيان أثار تفاعلاً واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية السورية، إذ عبّر عدد من الفنانين عن تضامنهم مع عائلة قبنض ودعواتهم لعودته سالمًا، من بينهم الفنانة صفاء سلطان التي كتبت عبر حسابها: "الله يحميه ويرجعه بالسلامة لأهله والنا جميعاً". يُذكر أن محمد قبنض يُعد من أبرز منتجي الدراما السورية خلال العقدين الأخيرين، وقدّمت شركته أعمالًا لاقت انتشارًا عربيًا واسعًا مثل “زمن البرغوت”، “عناية مشددة”، “عطر الشام”، “طوق البنات”، كما تولّت إنتاج أجزاء من “باب الحارة” ابتداءً من جزئه العاشر، ما جعل اسمه من أبرز علامات الإنتاج الدرامي في سوريا.

اقرأ ايضا في فن

باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"
07:37

باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"

أثارت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك تفاعلاً واسعًا بتصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن تجربتها مع قيم الإسلام، مؤكدة أن أكثر ما ألهمها هو مبدأ الصبر والتوكّل على الله.

07:37

باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"

أثارت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك تفاعلاً واسعًا بتصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن تجربتها مع قيم الإسلام، مؤكدة أن أكثر ما ألهمها هو مبدأ الصبر والتوكّل على الله.

جيني إسبر ومجموعة مؤثرين في مواجهة جريئة ببرنامج "المؤثر الحقيقي"
05:48

جيني إسبر ومجموعة مؤثرين في مواجهة جريئة ببرنامج "المؤثر الحقيقي"

عُرضت مساء الخميس حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer" على شاشة قناة الجديد، في حلقة وُصفت بأنها من أجرأ الحلقات وأكثرها تفاعلاً حتى الآن.

05:48

جيني إسبر ومجموعة مؤثرين في مواجهة جريئة ببرنامج "المؤثر الحقيقي"

عُرضت مساء الخميس حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer" على شاشة قناة الجديد، في حلقة وُصفت بأنها من أجرأ الحلقات وأكثرها تفاعلاً حتى الآن.

بلقيس تعلن عن قصة حب جديدة وتؤكد: “قلبي اختار”
05:33

بلقيس تعلن عن قصة حب جديدة وتؤكد: “قلبي اختار”

في لقاءٍ خاصّ مع موقع “بصراحة” على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي 2025، كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن أنها تعيش حاليًّا قصة حب جميلة، مؤكدة أنها لوقت طويل كانت تحكّم عقلها في قراراتها العاطفية، لكنها اليوم اختارت أن تترك لقلبها حرّيته.

05:33

بلقيس تعلن عن قصة حب جديدة وتؤكد: “قلبي اختار”

في لقاءٍ خاصّ مع موقع “بصراحة” على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي 2025، كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن أنها تعيش حاليًّا قصة حب جميلة، مؤكدة أنها لوقت طويل كانت تحكّم عقلها في قراراتها العاطفية، لكنها اليوم اختارت أن تترك لقلبها حرّيته.

اخترنا لك
باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"
07:37
جيني إسبر ومجموعة مؤثرين في مواجهة جريئة ببرنامج "المؤثر الحقيقي"
05:48
بلقيس تعلن عن قصة حب جديدة وتؤكد: “قلبي اختار”
05:33
بعد تجاهل العزاء.. تصريحات صادمة من طليقة أمير عيد
05:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025