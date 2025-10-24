بعد الحكم عليه.. أوزان غوفن يرد على بولوتسوز: "لا أهتم"

أصدرت محكمة إسطنبول حكمها النهائي بحق الممثل أوزان غوفن في القضية التي أثارت ضجة منذ عام 2020، والمتعلقة باعتدائه على حبيبته السابقة دينيز بولوتسوز.



المحكمة، التي نظرت الدعوى في جلستها الأسبوع الماضي، أدانت غوفن بتهمة "الإيذاء العمد"، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر.

في المقابل، تمت تبرئة غوفن من تهمتي "سلب الحرية بالقوة أو التهديد أو الخداع" و"الإهانة"، كما بُرئت بولوتسوز من تهمة "الإيذاء البسيط" التي وُجهت إليها في القضية نفسها.

وبعد صدور الحكم، ظهر أوزان غوفن أمام الكاميرات للمرة الأولى، حيث قال للصحفيين: "لا تزال هناك إجراءات قانونية مستمرة"، في إشارة إلى عزمه استئناف الحكم. وردًا على تصريح دينيز بولوتسوز التي قالت: "أنتظر الذي سيدخل فيه السجن"، أجاب غوفن ببرود لافت: "لا أهتم"، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والجماهيرية بسبب موقفه غير المبالي.

القضية تعود إلى منتصف عام 2020 حين اتهمت بولوتسوز الممثل الشهير بالاعتداء الجسدي واللفظي عليها، ونشرت صورًا لإصابتها على ، ما أدى حينها إلى توقيف غوفن مؤقتًا وإحالته إلى المحاكمة.

بهذا الحكم، تُختتم واحدة من أكثر إثارة للجدل في الوسط الفني ، بين نجمٍ واجه اتهامات بالعنف وشابةٍ حولت معركتها إلى قضية رأي عام.