زواج سري بين فنانة ومنتج يتحول إلى خلاف علني بعد تسريب وثيقة رسمية
زواج سري بين فنانة ومنتج يتحول إلى خلاف علني بعد تسريب وثيقة رسمية
زواج سري بين فنانة ومنتج يتحول إلى خلاف علني بعد تسريب وثيقة رسمية

فن

2025-10-24 | 05:16
زواج سري بين فنانة ومنتج يتحول إلى خلاف علني بعد تسريب وثيقة رسمية
تحولت أنباء تسريب وثيقة زواج رسمية بين فنانة معروفة ومنتج فني شهير إلى حديث مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشف الصحفي هاني عزب في تصريحات إعلامية تفاصيل القصة الكاملة وكواليس العلاقة التي كانت بعيدة عن الأضواء.


وبحسب عزب، فإن الزواج بين الطرفين تم بالفعل منذ فترة بعد علاقة حب جمعتهما، وكان الهدف الأساسي للفنانة هو تحقيق حلم الأمومة، وهو ما وافق عليه الزوج منذ بداية الارتباط، حيث تم التفاهم على كل التفاصيل منذ البداية.
وأضاف أن محاولات الثنائي لتحقيق هذا الحلم بدأت منذ أشهر في إسبانيا، حيث خضعا لإجراءات طبية هناك، لكن التجربة لم تُكلل بالنجاح.

وأوضح أن الفنانة اعتادت السفر إلى إسبانيا من حين لآخر، سواء لقضاء الإجازات أو لاستعادة عافيتها النفسية، بينما شعر الزوج بأنه قام بكل ما يستطيع لتحقيق رغبتها.
أما الخلاف بين الطرفين، فقد بدأ – وفقًا للمصدر – بعد أن شعر المنتج بـ الغيرة الشديدة عندما شاهد فيديوهات للفنانة خلال احتفالها بنجاح آخر أعمالها مع فريق العمل، ما أدى إلى توتّر العلاقة وتغيير خططهما السابقة التي كانت تتضمن الظهور العلني سويًا خلال مهرجان فني كبير كان من المقرر أن يعلنا فيه زواجهما رسميًا.
وأشار عزب إلى أن تسريب وثيقة الزواج الأخيرة جاء ليعقّد الأمور أكثر، مؤكدًا أن السؤال الأهم اليوم هو: من يملك مصلحة في نشر الوثيقة؟ ومن الجهة التي كانت تملك النسخة الأصلية من العقد؟ وأضاف أنه كان على علم بالقصة بحكم عمله الصحفي، لكنه احترم خصوصية الطرفين وفضّل تأجيل النشر إلى حين الوقت المناسب.
وختم حديثه بالتأكيد على أن هناك تفاصيل إضافية ستُكشف قريبًا حول خلفيات العلاقة وما تبعها من خلافات أدت إلى التسريب الأخير.

