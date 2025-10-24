بعد تجاهل العزاء.. تصريحات صادمة من طليقة أمير عيد

أثارت ليلى ، الزوجة السابقة للمطرب المصري ، موجة من الجدل على بعد أن قررت البقاء في الجونة لحضور فعاليات مهرجانها السينمائي، بدلًا من التواجد في عزاء والدة عيد.







هذا القرار فجّر انتقادات حادة من المتابعين الذين رأوا في موقفها تجاهلًا غير مبرّر لعشرة طويلة جمعتها بزوجها السابق.

الهجوم تصاعد بعد أن لاحظ الجمهور أنّ ليلى لم تنشر أي تعزية رسمية عبر حساباتها على مواقع التواصل، ما دفع البعض للتشكيك في طبيعة علاقتها السابقة بأمير عيد، معتبرين أن زواجهما لم يكن قائمًا على حب حقيقي.

لكن ليلى لم تلتزم الصمت، إذ خرجت عبر حسابها الرسمي بردٍّ مباشر على الانتقادات قائلة: "في واحدة تتجوز واحد من غير مهر، ولا شبكة، ولا شقة، ولا شغل ثابت، وتعيش معاه عشر سنين تاخد بالها منه ومن والدته، ومحبتوش؟"، في إشارة منها إلى أنّ علاقتها السابقة كانت قائمة على المودة والدعم وليس على الماديات.

ويُذكر أن انفصال وليلى الفاروق تم رسميًا في نوفمبر 2024 بعد سلسلة من الخلافات التي استمرت لأكثر من عام، حاول خلالها الطرفان الوصول إلى تفاهم دون نجاح، قبل أن يتم الطلاق بشكل نهائي.

ليلى الفاروق كانت قد ظهرت في الجونة في أجواء فنية احتفالية، وهو ما زاد من حدة الانتقادات ضدها في وقتٍ لا يزال فيه الجمهور يتعاطف مع عيد بعد وفاة والدته، وسط دعوات لاحترام الخصوصية وتجنّب تحويل المواقف الشخصية إلى مادة للترند.