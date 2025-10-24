بلقيس تعلن عن قصة حب جديدة وتؤكد: “قلبي اختار”

في لقاءٍ خاصّ مع موقع “بصراحة” على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي 2025، كشفت الفنانة عن أنها تعيش حاليًّا جميلة، مؤكدة أنها لوقت طويل كانت تحكّم عقلها في قراراتها العاطفية، لكنها اختارت أن تترك لقلبها حرّيته.





وقالت خلال اللقاء إنها تتمنى أن تُتوّج هذه العلاقة بالزواج قريبًا، مشيرةً إلى أن أول شخص أرسلت له صورتها بعد أن تجهّزت لحفل الافتتاح كان “حبيبها”. وأوضحت بابتسامة أن الموقف كان عاطفيًا وبسيطًا في الوقت نفسه، واصفة المرحلة الحالية من حياتها بأنها “مليئة بالحب والراحة”.

كما روت حادثة طريفة حصلت معها خلال رحلتها إلى المهرجان، حيث تبدّلت حقائبها في ووصل الفستان من دون الحذاء، لكنها تعاملت مع الموقف بروح مرحة وتجاوزته دون توتر، مضيفة: “كل شيء ممكن يتعوض إلا المزاج الحلو”.

وفي فقرةٍ سريعة من اللقاء، أجابت بلقيس على عدد من الأسئلة العفوية، كاشفة عن عادة غريبة لا يعرفها كثيرون عنها، وهي أن “الصوت العالي ممنوع تمامًا في منزلها”، مؤكدة أنها لا تحتمل الضجيج، حتى نجلها يتحدث دائمًا بصوت منخفض احترامًا لجو الهدوء الذي تفرضه في بيتها.