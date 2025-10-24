باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"

وقالت الكيك في حديث متداول عبر : "أكتر شي تعلّمته من هو الصبر والتوكّل، شفت إذا بصبر، وخاصة إذا حدا عم يظلمني، وما بانتقم لنفسي، رح يحاسب وشايف كل شي."

كلمات باميلا التي جاءت بعفوية لاقت استحسان عدد كبير من المتابعين الذين رأوا فيها تعبيرًا صادقًا عن إيمانها العميق بالعدالة الإلهية، في وقتٍ أبدى فيه البعض إعجابهم بقدرتها على الحديث الروحي بعيدًا عن التصنّع أو الجدل الديني.

الكيك، المعروفة بجرأتها في الطرح الفني والإنساني، شددت في أكثر من مناسبة على أهمية القيم الروحية في حياة الفنان، معتبرة أن الإيمان الحقيقي لا يرتبط بالمظاهر بل بالفعل والسلوك. وتأتي تصريحاتها لتؤكد، بحسب متابعيها، الجانب الهادئ والمتأمل في شخصيتها بعيدًا عن ضجيج الوسط الفني.