باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: &quot;تعلمت الصبر والتوكّل&quot;
باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"
باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"

فن

2025-10-24 | 07:37
باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"
باميلا الكيك بتصريح صادق عن الإسلام: "تعلمت الصبر والتوكّل"

أثارت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك تفاعلاً واسعًا بتصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن تجربتها مع قيم الإسلام، مؤكدة أن أكثر ما ألهمها هو مبدأ الصبر والتوكّل على الله.

وقالت الكيك في حديث متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أكتر شي تعلّمته من الإسلام هو الصبر والتوكّل، شفت إذا بصبر، وخاصة إذا حدا عم يظلمني، وما بانتقم لنفسي، الله رح يحاسب وشايف كل شي."

كلمات باميلا التي جاءت بعفوية لاقت استحسان عدد كبير من المتابعين الذين رأوا فيها تعبيرًا صادقًا عن إيمانها العميق بالعدالة الإلهية، في وقتٍ أبدى فيه البعض إعجابهم بقدرتها على الحديث الروحي بعيدًا عن التصنّع أو الجدل الديني.

الكيك، المعروفة بجرأتها في الطرح الفني والإنساني، شددت في أكثر من مناسبة على أهمية القيم الروحية في حياة الفنان، معتبرة أن الإيمان الحقيقي لا يرتبط بالمظاهر بل بالفعل والسلوك. وتأتي تصريحاتها الأخيرة لتؤكد، بحسب متابعيها، الجانب الهادئ والمتأمل في شخصيتها بعيدًا عن ضجيج الوسط الفني.

