ماجد العجلاني يضرب رجلاً حتى الموت بسبب تحرشه بشقيقته

في حلقة من برنامج "المؤثر الحقيقي مع كركي"، يفتح عدد من أبرز نجوم قلوبهم أمام الكاميرا، في مواجهة صريحة مليئة بالعواطف والتصريحات الجريئة.



بين لحظات مؤثرة واعترافات غير متوقعة، تطرح أسئلتها بشجاعة لتكشف الجانب الإنساني خلف شهرة ضيةفها وزان ، ماجد العجلاني وسارة ابو شيخة، وتُظهر الصراعات والتحديات التي يعيشها كل مؤثر خلف الأضواء. حلقة تجمع بين الصدق، المواجهة، والتأثر.