الجمهور الكويتي يفاجئ ماجد المهندس ويحتفل بعيد ميلاده على المسرح
الجمهور الكويتي يفاجئ ماجد المهندس ويحتفل بعيد ميلاده على المسرح
الجمهور الكويتي يفاجئ ماجد المهندس ويحتفل بعيد ميلاده على المسرح

فن

2025-10-25 | 06:01
الجمهور الكويتي يفاجئ ماجد المهندس ويحتفل بعيد ميلاده على المسرح
Aljadeed
الجمهور الكويتي يفاجئ ماجد المهندس ويحتفل بعيد ميلاده على المسرح

في أجواء مفعمة بالمحبة والتقدير، فاجأ الجمهور الكويتي النجم ماجد المهندس خلال حفله الغنائي مساء الجمعة 24 أكتوبر، حيث احتفلوا بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم السبت 25 أكتوبر بطريقة مميزة على مسرح مدينة الكويت للمحركات الرياضية. وقدّم الجمهور له باقة ورد كبيرة وتورتة وسط تصفيق حار وهتافات محبة من الحضور.

ونشر الحساب الرسمي للجهة المنظمة للحفل عبر منصة "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظة المفاجأة، مرفقًا بتعليق: "مفاجأة الحفل.. الجمهور الكويتي يحتفل بعيد ميلاد البرنس، سنة حلوة يا مجود". وظهر ماجد المهندس في الفيديو متأثرًا بهذه اللفتة الجميلة، وهو يتلقى باقة الورود بابتسامة امتنان واضحة، في أول حفل جماهيري له منذ تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها في شهر يونيو الماضي.

كما حرصت شركة "روتانا" على تهنئة المهندس بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" فيديو يضم لقطات من حفلاته السابقة، مرفقة إياه بتعليق: "يوم ميلاد سعيد للبرنس ماجد المهندس من روتانا وكل محبيك.. كل عام وأنت بخير".

وشكّل الحفل عودة فنية قوية لماجد المهندس بعد غياب قصير بسبب حالته الصحية، إذ قدّم مجموعة من أبرز أغانيه بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، منها "الدنيا دوارة" و"على مودك" وغيرها من الأغاني التي رددها الجمهور معه بحماس كبير.

وشهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا من محبي الفنان، الذين شاركوه الغناء والتصفيق طوال فقرات الحفل، في ليلةٍ أكد فيها المهندس مكانته كأحد أبرز الأصوات العربية في الساحة الغنائية.

بعد اعلان زواجهما رسميا.. من هو احمد الجنايني زوج منة شلبي؟
05:57

بعد اعلان زواجهما رسميا.. من هو احمد الجنايني زوج منة شلبي؟

تصدر اسما الفنانة المصرية منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان زواجهما رسميًا عقب تسريب وثيقة الزواج التي أثارت موجة واسعة من الجدل بين الجمهور.

اليسا توجه رسالة عفولة لـ وائل كفوري في موسم الرياض: حياة قلبي!
اليسا توجه رسالة عفولة لـ وائل كفوري في موسم الرياض: حياة قلبي!

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا على المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، حيث شاركت النجم وائل كفوري إحياء حفل مميز على مسرح أبو بكر سالم، وقدمت باقة من أجمل أغانيها وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ردد كلماتها وتفاعل مع أدائها العاطفي والحيوي.

جيني إسبر تنهال بالضرب على أحدهم دفاعا عن شرفها : "أكل نصيبه"
جيني إسبر تنهال بالضرب على أحدهم دفاعا عن شرفها : "أكل نصيبه"

في حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي مع ريما كركي"، يفتح عدد من أبرز نجوم السوشال ميديا قلوبهم أمام الكاميرا، في مواجهة صريحة مليئة بالعواطف والتصريحات الجريئة.

