الجمهور الكويتي يفاجئ ماجد المهندس ويحتفل بعيد ميلاده على المسرح

ونشر الحساب الرسمي للجهة المنظمة للحفل عبر منصة " " مقطع فيديو يوثق لحظة المفاجأة، مرفقًا بتعليق: "مفاجأة الحفل.. الجمهور يحتفل بعيد ميلاد البرنس، سنة يا مجود". وظهر ماجد المهندس في الفيديو متأثرًا بهذه اللفتة الجميلة، وهو يتلقى باقة الورود بابتسامة امتنان واضحة، في أول حفل جماهيري له منذ تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها في شهر يونيو الماضي.

كما حرصت شركة "روتانا" على تهنئة المهندس بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" فيديو يضم لقطات من حفلاته السابقة، مرفقة إياه بتعليق: "يوم ميلاد للبرنس ماجد المهندس من روتانا وكل محبيك.. كل عام وأنت بخير".

وشكّل الحفل عودة فنية قوية لماجد المهندس بعد غياب قصير بسبب حالته الصحية، إذ قدّم مجموعة من أبرز أغانيه بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، منها "الدنيا دوارة" و"على مودك" وغيرها من الأغاني التي رددها الجمهور معه بحماس كبير.

وشهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا من محبي الفنان، الذين شاركوه الغناء والتصفيق طوال فقرات الحفل، في ليلةٍ أكد فيها المهندس مكانته كأحد أبرز الأصوات في الساحة الغنائية.