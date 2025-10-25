ندى ابو فرحات تكشف عن اصابتها من على سرير المستشفى

وبدت ندى خلال الفيديو مبتسمة ومتماسكة رغم وضعها الصحي، في أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها الذين تمنّوا لها الشفاء العاجل.

ورغم الموقف الصحي الصعب، حرصت الممثلة على الحفاظ على روحها المرحة المعهودة، فنشرت الفيديو بأسلوب ساخر أضحك جمهورها الذي اعتاد على تلقائيتها وخفّة ظلّها في المواقف المختلفة. وانهالت عليها التعليقات التي عبّرت عن محبة كبيرة ودعم معنوي من قبل متابعيها وزملائها في الوسط الفني