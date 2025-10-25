ندى ابو فرحات تكشف عن اصابتها من على سرير المستشفى

وبدت ندى خلال الفيديو مبتسمة ومتماسكة رغم وضعها الصحي، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها الذين تمنّوا لها الشفاء العاجل.
احتفلت الفنانة المصرية هايدي موسى مساء الجمعة بعقد قرانها على المذيع محمد غانم، في حفل خاص أقيم تحت سفح الأهرامات بحضور عدد محدود من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وسط غياب تام لنجوم الوسط الفني.
أعلن مكتب البلاط الملكي التايلاندي، السبت، وفاة الملكة الأم سيريكيت كيتياكارا عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد غياب طويل عن الحياة العامة منذ إصابتها بجلطة دماغية في عام 2012، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
لفتت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بأناقتها وحضورها الآسر خلال مشاركتها في حفل خاص أقامه خبير التجميل الشهير بسام فتوح في بيروت، والذي تجمعها به صداقة قوية منذ سنوات طويلة، إذ تعد من أبرز وجوهه الإعلانية في حملاته الخاصة بابتكاراته في عالم المكياج والجمال.