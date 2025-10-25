رقص هيفاء وهبي في حفل صديقها بسام فتوح يشعل الترند

تداول رواد مقاطع فيديو من الحفل، ظهرت في أحدها هيفاء وهي ترقص بعفوية ودلال على أنغام الموسيقى، مرتدية فستانًا قصيرًا ناعم التصميم، نسقته بأسلوب أنيق مع مجوهرات ماسية رقيقة، فبدت في غاية الأنوثة والجاذبية وسط تصفيق الحاضرين وتشجيعهم لها. وقد بدت خلال الحفل مرتاحة وسعيدة، محاطة بأصدقائها المقربين، حيث أظهرت عفويتها التي اعتاد عليها جمهورها في كل ظهور فني أو اجتماعي.

الفستان الذي اختارته هيفاء حمل تفاصيل مميزة، إذ جاء ضيقًا بالكامل مع قصة أنيقة من الأسفل على شكل تنورة قصيرة من قماش الساتان غير المتماثل، ما منحها إطلالة تجمع بين الجرأة والرقي في آن واحد، وأعاد إلى الأذهان أسلوبها المميز الذي جعل منها رمزًا للأناقة في .

ولم تقتصر أجواء الحفل على الرقص فقط، بل شهد أيضًا لحظات فنية طربية، حيث انتشر مقطع فيديو آخر ظهرت فيه هيفاء وهبي وهي تتفاعل مع الفنان وائل جسار، الذي قدّم أغنيته الشهيرة "جبال ما بيتلاقوا"، فبدت هيفاء منسجمة مع أدائه وهي تردد كلمات الأغنية وتصفق بحماس واضح، في لاقى إعجابًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما تصدّرت هيفاء الترند عبر المنصات المختلفة، إذ تفاعل متابعوها مع مقاطع الفيديو المنتشرة، مشيدين بدلالها وأناقتها ورشاقتها، ومعتبرين أنها ما زالت تحافظ على مكانتها كـ"ديفا" الساحة الفنية، بفضل أسلوبها المميز في الجمع بين الأنوثة والتلقائية في كل إطلالة.