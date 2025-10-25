الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة الملكة الأم سيريكيت عن عمر 93 عامًا في تايلاند
وفاة الملكة الأم سيريكيت عن عمر 93 عامًا في تايلاند
A-
A+

وفاة الملكة الأم سيريكيت عن عمر 93 عامًا في تايلاند

فن

2025-10-25 | 12:49
وفاة الملكة الأم سيريكيت عن عمر 93 عامًا في تايلاند
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة الملكة الأم سيريكيت عن عمر 93 عامًا في تايلاند

أعلن مكتب البلاط الملكي التايلاندي، السبت، وفاة الملكة الأم سيريكيت كيتياكارا عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد غياب طويل عن الحياة العامة منذ إصابتها بجلطة دماغية في عام 2012، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتُعد الملكة الراحلة إحدى أبرز الشخصيات الملكية في تاريخ تايلاند الحديث، إذ كانت إلى جانب زوجها الملك الراحل بوميبون أدولياديج طوال فترة حكمه التي امتدت 70 عامًا منذ عام 1946، ليُعتبر بذلك أطول ملوك تايلاند حكمًا.

وُلدت سيريكيت عام 1932، في العام الذي شهد تحول تايلاند من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية، وهي ابنة سفير تايلاند في فرنسا. عاشت حياتها بين باريس وبانكوك، وتلقت تعليمها في الموسيقى واللغة في العاصمة الفرنسية، حيث التقت هناك بالملك بوميبون الذي كان يقيم في سويسرا في فترة شبابه.

تطورت العلاقة بينهما سريعًا، وتمت خطبتهما في عام 1949، ثم عقدا قرانهما بعد عام في بانكوك، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

عُرفت سيريكيت بأناقتها اللافتة وبذوقها الرفيع في الموضة، إذ تعاونت مع مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيير بالمان لتصميم أزياء مميزة مصنوعة من الحرير التايلاندي، وساهمت من خلال دعمها للحرف التقليدية في إحياء صناعة النسيج الوطني في بلادها.

كما اشتهرت الملكة الراحلة بنشاطها الاجتماعي الواسع، إذ رافقت زوجها الملك بوميبون لعقود في زياراته إلى القرى والمناطق النائية، حيث كانت تدعم مشروعات تنموية مخصصة لتحسين حياة الفقراء في الريف. وكان ظهورها المتكرر في البرامج والنشرات الملكية التايلاندية يعزز صورتها كرمز للعطاء والإنسانية.

وفي عام 1976، جرى إعلان يوم ميلادها، الموافق 12 أغسطس، عيدًا للأم وعطلة وطنية في تايلاند، تكريمًا لدورها الإنساني والاجتماعي.

وبعد وفاة زوجها الملك بوميبون في عام 2016، تولى ابنهما الوحيد الملك ماها فاجيرالونكورن المعروف أيضًا بلقب راما العاشر العرش رسميًا، بينما مُنحت سيريكيت لقب الملكة الأم عند تتويجه عام 2019.

وترك رحيل الملكة سيريكيت، التي أنجبت أربعة أبناء بينهم الملك الحالي وثلاث أميرات، أثرًا كبيرًا في نفوس الشعب التايلاندي الذي لطالما نظر إليها كرمز للأناقة، والعطاء، والوطنية.

اقرأ ايضا في فن

هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها على محمد غانم في حفل رومانسي تحت سفح الأهرامات
12:52

هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها على محمد غانم في حفل رومانسي تحت سفح الأهرامات

احتفلت الفنانة المصرية هايدي موسى مساء الجمعة بعقد قرانها على المذيع محمد غانم، في حفل خاص أقيم تحت سفح الأهرامات بحضور عدد محدود من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وسط غياب تام لنجوم الوسط الفني.

12:52

هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها على محمد غانم في حفل رومانسي تحت سفح الأهرامات

احتفلت الفنانة المصرية هايدي موسى مساء الجمعة بعقد قرانها على المذيع محمد غانم، في حفل خاص أقيم تحت سفح الأهرامات بحضور عدد محدود من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وسط غياب تام لنجوم الوسط الفني.

رقص هيفاء وهبي في حفل صديقها بسام فتوح يشعل الترند
Play
12:41
Play

رقص هيفاء وهبي في حفل صديقها بسام فتوح يشعل الترند

لفتت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بأناقتها وحضورها الآسر خلال مشاركتها في حفل خاص أقامه خبير التجميل الشهير بسام فتوح في بيروت، والذي تجمعها به صداقة قوية منذ سنوات طويلة، إذ تعد من أبرز وجوهه الإعلانية في حملاته الخاصة بابتكاراته في عالم المكياج والجمال.

12:41

رقص هيفاء وهبي في حفل صديقها بسام فتوح يشعل الترند

لفتت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بأناقتها وحضورها الآسر خلال مشاركتها في حفل خاص أقامه خبير التجميل الشهير بسام فتوح في بيروت، والذي تجمعها به صداقة قوية منذ سنوات طويلة، إذ تعد من أبرز وجوهه الإعلانية في حملاته الخاصة بابتكاراته في عالم المكياج والجمال.

ندى ابو فرحات تكشف عن اصابتها من على سرير المستشفى
Play
08:37
Play

ندى ابو فرحات تكشف عن اصابتها من على سرير المستشفى

شاركت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل المستشفى، ظهرت فيه على سرير المرض وهي ترفع السرير إلكترونيًا بطريقة طريفة، كاشفة من خلاله عن تعرضها لإصابة في قدمها.

08:37

ندى ابو فرحات تكشف عن اصابتها من على سرير المستشفى

شاركت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل المستشفى، ظهرت فيه على سرير المرض وهي ترفع السرير إلكترونيًا بطريقة طريفة، كاشفة من خلاله عن تعرضها لإصابة في قدمها.

اخترنا لك
هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها على محمد غانم في حفل رومانسي تحت سفح الأهرامات
12:52
رقص هيفاء وهبي في حفل صديقها بسام فتوح يشعل الترند
12:41
ندى ابو فرحات تكشف عن اصابتها من على سرير المستشفى
08:37
الجمهور الكويتي يفاجئ ماجد المهندس ويحتفل بعيد ميلاده على المسرح
06:01

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025