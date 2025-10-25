وفاة الملكة الأم سيريكيت عن عمر 93 عامًا في تايلاند

وتُعد الراحلة إحدى أبرز الشخصيات الملكية في تاريخ تايلاند الحديث، إذ كانت إلى جانب زوجها الملك الراحل بوميبون أدولياديج طوال فترة حكمه التي امتدت 70 عامًا منذ عام 1946، ليُعتبر بذلك أطول ملوك تايلاند حكمًا.

وُلدت سيريكيت عام 1932، في العام الذي شهد تحول تايلاند من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية، وهي ابنة سفير تايلاند في . عاشت حياتها بين وبانكوك، وتلقت تعليمها في الموسيقى واللغة في ، حيث التقت هناك بالملك بوميبون الذي كان يقيم في سويسرا في فترة شبابه.

تطورت العلاقة بينهما سريعًا، وتمت خطبتهما في عام 1949، ثم عقدا قرانهما بعد عام في بانكوك، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

عُرفت سيريكيت بأناقتها اللافتة وبذوقها الرفيع في الموضة، إذ تعاونت مع مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيير بالمان لتصميم أزياء مميزة مصنوعة من الحرير التايلاندي، وساهمت من خلال دعمها للحرف التقليدية في إحياء صناعة النسيج الوطني في بلادها.

كما اشتهرت الملكة الراحلة بنشاطها الاجتماعي الواسع، إذ رافقت زوجها الملك بوميبون لعقود في زياراته إلى القرى والمناطق النائية، حيث كانت تدعم مشروعات تنموية مخصصة لتحسين حياة الفقراء في الريف. وكان ظهورها المتكرر في البرامج والنشرات الملكية التايلاندية يعزز صورتها كرمز للعطاء والإنسانية.

وفي عام 1976، جرى إعلان يوم ميلادها، الموافق 12 أغسطس، عيدًا للأم وعطلة وطنية في تايلاند، تكريمًا لدورها الإنساني والاجتماعي.

وبعد وفاة زوجها الملك بوميبون في عام 2016، تولى ابنهما الوحيد الملك ماها فاجيرالونكورن المعروف أيضًا بلقب راما العاشر العرش رسميًا، بينما مُنحت سيريكيت لقب الملكة الأم عند تتويجه عام 2019.

وترك رحيل الملكة سيريكيت، التي أنجبت أربعة أبناء بينهم الملك الحالي وثلاث أميرات، أثرًا كبيرًا في نفوس الشعب التايلاندي الذي لطالما نظر إليها كرمز للأناقة، والعطاء، والوطنية.