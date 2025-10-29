الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
A-
A+

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

فن

2025-10-29 | 09:09
الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.

وفي منشور مؤثر شاركه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب الشامي: “تركتلكم غنية مكسّرة الأرض على السوشيال ميديا، وحفلة ترند، وفنان رايح يستراح لأنه تعب كتير. أنا مالي قادر كون بحفلة برلين. إن شاء الله يكون نجاح حفلة أوبرهاوزن الجماهيري عوّض.”

وأضاف معتذرًا: “أنا آسف، مو قادر وقف ع المسرح ولا قادر غني، ومالي بالعادة أخلط المشاعر بالواجب، بس صدقًا أنا تعبان.” وأكد في نهاية رسالته: “أنا مش مكتئب ولا حزين، بس محتاج وقت مع عيلتي لأشحن طاقتي. ما تخافوا عليي.”

كلمات الشامي حملت صدقًا وعفوية نادرة، ما جعلها تلقى تفاعلاً واسعًا بين جمهوره الذي عبّر عن تعاطفه معه وتفهمه لقراره، مؤكدين أن “الراحة واجبة حتى للفنانين”. وقد أشار عدد من المقربين إلى أن الشامي مرّ بفترة ضغط كبيرة بعد سلسلة حفلات ناجحة في أوروبا، أبرزها حفلة أوبرهاوزن التي حققت انتشارًا واسعًا عبر المنصات.

وأكدت مصادر فنية أن غياب الشامي مؤقت وأنه يستعد للعودة خلال الأشهر المقبلة بمشاريع موسيقية جديدة بعد أن يستعيد نشاطه وتوازنه. ويرى المتابعون أن قراره بالابتعاد خطوة ناضجة تعبّر عن إدراكه لأهمية الصحة النفسية والجسدية للفنان، خصوصًا في ظل وتيرة العمل العالية التي يعيشها المشهد الفني العربي.

هكذا اختار الشامي أن يوجّه رسالة مختلفة لجمهوره، قائلًا ضمنيًا إن القوة لا تعني الاستمرار رغم التعب، بل معرفة متى يجب التوقف. ومع صداه الكبير على المنصات، يبدو أن هذا التوقف قد يكون استراحة محارب قبل عودةٍ فنية قوية منتظرة.

اقرأ ايضا في فن

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
10:18

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.

10:18

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
09:05

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.

09:05

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.

شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا
08:09

شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا

أطلق تلفزيون "الجديد" شبكة مسلسلاته الجديدة، التي تضم مجموعة من أضخم الإنتاجات العربية والتركية، لتقدّم للمشاهدين باقة درامية متنوّعة وغنية بالأحداث المشوّقة.

08:09

شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا

أطلق تلفزيون "الجديد" شبكة مسلسلاته الجديدة، التي تضم مجموعة من أضخم الإنتاجات العربية والتركية، لتقدّم للمشاهدين باقة درامية متنوّعة وغنية بالأحداث المشوّقة.

اخترنا لك
رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
10:18
سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
09:05
شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا
08:09
تعرّفوا إلى شبكة البرامج المنوّعة على "الجديد" التي تواكب أذواق المشاهدين في لبنان والعالم العربي
08:06

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025