الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

وفي منشور مؤثر شاركه عبر حساباته على ، كتب الشامي: “تركتلكم غنية مكسّرة على السوشيال ميديا، وحفلة ترند، وفنان رايح يستراح لأنه تعب كتير. أنا مالي كون بحفلة برلين. إن شاء يكون نجاح حفلة أوبرهاوزن الجماهيري عوّض.”

وأضاف معتذرًا: “أنا آسف، مو قادر وقف ع المسرح ولا قادر غني، ومالي بالعادة أخلط المشاعر بالواجب، بس صدقًا أنا تعبان.” وأكد في نهاية رسالته: “أنا مش مكتئب ولا حزين، بس محتاج وقت مع عيلتي لأشحن طاقتي. ما تخافوا عليي.”

كلمات الشامي حملت صدقًا وعفوية نادرة، ما جعلها تلقى تفاعلاً واسعًا بين جمهوره الذي عبّر عن تعاطفه معه وتفهمه لقراره، مؤكدين أن “الراحة واجبة حتى للفنانين”. وقد أشار عدد من المقربين إلى أن الشامي مرّ بفترة ضغط كبيرة بعد سلسلة حفلات ناجحة في ، أبرزها حفلة أوبرهاوزن التي حققت انتشارًا واسعًا عبر المنصات.

وأكدت مصادر فنية أن غياب الشامي مؤقت وأنه يستعد للعودة خلال الأشهر المقبلة بمشاريع موسيقية بعد أن يستعيد نشاطه وتوازنه. ويرى المتابعون أن قراره بالابتعاد خطوة ناضجة تعبّر عن إدراكه لأهمية الصحة النفسية والجسدية للفنان، خصوصًا في ظل وتيرة العمل العالية التي يعيشها المشهد الفني .

هكذا اختار الشامي أن يوجّه رسالة مختلفة لجمهوره، قائلًا ضمنيًا إن القوة لا تعني الاستمرار رغم التعب، بل معرفة متى يجب التوقف. ومع صداه الكبير على المنصات، يبدو أن هذا التوقف قد يكون استراحة قبل عودةٍ فنية قوية منتظرة.