السلاح الفلسطيني.. اين اصبح التسليم؟ - التفاصيل في النشرة
السلاح الفلسطيني.. اين اصبح التسليم؟ - التفاصيل في النشرة
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة لـ"سكاي نيوز عربية": لبنان أضاع فرصة الحل وجهود انتشاله من الانهيار بحوافز سياسية واقتصادية باتت أمام حائط مسدود
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة لـ"سكاي نيوز عربية": لبنان أضاع فرصة الحل وجهود انتشاله من الانهيار بحوافز سياسية واقتصادية باتت أمام حائط مسدود
الحكم على سوزي الاردنية بتهمة المساس بالقيم الاسرية والمجتمعية
الحكم على سوزي الاردنية بتهمة المساس بالقيم الاسرية والمجتمعية
الحكم على سوزي الاردنية بتهمة المساس بالقيم الاسرية والمجتمعية

فن

2025-10-30 | 09:02
الحكم على سوزي الاردنية بتهمة المساس بالقيم الاسرية والمجتمعية
الحكم على سوزي الاردنية بتهمة المساس بالقيم الاسرية والمجتمعية

قضت المحكمة الاقتصادية المصرية بسجن البلوغر الشهيرة سوزي الأردنية سنة مع النفاذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية.

وتعود القضية إلى قيام المتهمة بإنشاء حسابين على "تيك توك" و"إنستغرام"، واستخدامهما في نشر محتوى اعتبرته النيابة مخالفًا للآداب العامة ومساسًا بالقيم الأسرية والمجتمعية.

ورغم إنكار سوزي الأردنية للاتهامات واعتبار محتواها ترفيهيًا للشباب، كشفت تقارير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن تحقيقها مكاسب مالية كبيرة من نشاطها الإلكتروني، بما في ذلك امتلاكها عقارات فاخرة وحسابات مالية ضخمة، وتحويل الأموال بين حساباتها وحسابات عائلتها.

كما تبين أن المتهمة استغلت شهرتها لترويج منتجات غير مرخّصة، ما اعتبرته النيابة انتهاكًا إضافيًا للقانون.

