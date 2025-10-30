الحكم على سوزي الاردنية بتهمة المساس بالقيم الاسرية والمجتمعية

وتعود القضية إلى قيام المتهمة بإنشاء حسابين على "تيك توك" و" "، واستخدامهما في نشر محتوى اعتبرته مخالفًا للآداب العامة ومساسًا بالقيم الأسرية والمجتمعية.

ورغم إنكار سوزي للاتهامات واعتبار محتواها ترفيهيًا للشباب، كشفت تقارير إدارة جرائم غسل الأموال عن تحقيقها مكاسب مالية كبيرة من نشاطها الإلكتروني، بما في ذلك امتلاكها عقارات فاخرة وحسابات مالية ضخمة، وتحويل الأموال بين حساباتها وحسابات عائلتها.

كما تبين أن المتهمة استغلت شهرتها لترويج منتجات غير مرخّصة، ما اعتبرته النيابة انتهاكًا إضافيًا للقانون.