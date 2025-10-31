رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم

يستعد البوب ستار لطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت ، وذلك من الاحتفاظ بها.



وكشف عن تفاصيل الأغنية خلال حديثه في النشرة الفنية مع ، موضحًا أنها عمل شخصي ارتبط به لسنوات، قبل أن يقرر تسجيلها وطرحها رسميًا.



كما أعلن عن موعد صدور الأغنية عبر حسابه الرسمي على ، حيث كتب: "من شهر دخلت الاستديو لكن هذه المرة لم أغادر.. أغنية “وبترحل” ليست فقط أغنية. هي جزء مني. من ذاكرتي. ومن جرح لا أريد أن يلتئم".



تحمل الأغنية طابعًا عاطفيًا حزينًا، وهي من ألحان ، وكلماته بجانب الشاعر مازن غنّام، وتوزيع داني حلو. وتضم الموسيقى التصويرية للعمل استخدامًا لعدد كبير من الآلات الموسيقية، ما يمنح الأغنية طابعًا دراميًا مؤثرًا.



ينتظر الجمهور إصدار "وبترحل" بفارغ الصبر، لما تحمله من شجن وبصمة وجدانية قريبة من روح رامي وتعكس فراق عزيز عليه