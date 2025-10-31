الأخبار
رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم
رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم
A-
A+

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم

فن

2025-10-31 | 12:15
رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم
رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم

يستعد البوب ستار رامي عياش لطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت، وذلك بعد سنوات من الاحتفاظ بها.

وكشف عياش عن تفاصيل الأغنية خلال حديثه في النشرة الفنية مع دوللي عاصي، موضحًا أنها عمل شخصي ارتبط به لسنوات، قبل أن يقرر تسجيلها وطرحها رسميًا. 

كما أعلن عن موعد صدور الأغنية عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث كتب: "من شهر دخلت الاستديو لكن هذه المرة لم أغادر.. أغنية “وبترحل” ليست فقط أغنية. هي جزء مني. من ذاكرتي. ومن جرح لا أريد أن يلتئم".

تحمل الأغنية طابعًا عاطفيًا حزينًا، وهي من ألحان رامي عياش، وكلماته بجانب الشاعر مازن غنّام، وتوزيع داني حلو. وتضم الموسيقى التصويرية للعمل استخدامًا لعدد كبير من الآلات الموسيقية، ما يمنح الأغنية طابعًا دراميًا مؤثرًا.

ينتظر الجمهور إصدار "وبترحل" بفارغ الصبر، لما تحمله من شجن وبصمة وجدانية قريبة من روح رامي  وتعكس فراق عزيز عليه

