كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من ظهور وترودو علنًا في ملهى "كريزي هورس" في ، خلال احتفال بعيد ميلاد . وأكد مصدر لموقع Page Six أن ترودو "مغرم بها تمامًا"، مضيفًا أن يتفق في كل شيء، من السياسة إلى تربية الأطفال وحتى المطبخ الفرنسي.

بدأت الشكوك حول علاقتهما منذ يوليو الماضي، حين شوهد الثنائي يتناولان العشاء في مطعم فاخر بمدينة مونتريال، وتبع ذلك ظهور ترودو في إحدى محطات جولة بيري الغنائية "Lifetimes" في مركز بيل بنفس المدينة، ما زاد من التكهنات حول قصة الحب بينهما. كما رصدتهما في موعد رومانسي على متن يخت فاخر قبالة سواحل كاليفورنيا، حيث تبادلا العاطفة علنًا.

رغم الحماس الكبير من الجمهور، يرى بعض المقربين أن هذه العلاقة قد تكون جزءًا من "أزمة منتصف العمر" التي يمر بها ترودو، خاصة بعد تنحيه عن منصبه في يناير 2023، وانفصاله عن زوجته غريغوار ترودو في من نفس العام بعد زواج دام 18 عامًا.

أما كاتي بيري، فقد أنهت خطوبتها من الممثل أورلاندو بلوم في الماضي بعد علاقة استمرت نحو عشر سنوات، ما يمهد الطريق لها لبدء فصل جديد في حياتها العاطفية مع ترودو. ويبدو أن الثنائي مستعد لخوض هذه المرحلة الجديدة وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، وسط ترقب المتابعين لمزيد من التفاصيل حول هذه العلاقة الغامضة والمثيرة للجدل.