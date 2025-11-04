الأخبار
كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ
كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ

فن

فن

2025-11-04 | 08:44
كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ
كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ

في خطوة مفاجئة، أكدت المغنية الأمريكية كاتي بيري علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، وذلك خلال حفلها الأخير في العاصمة التشيكية براغ. فقد ردّت بيري مازحة على لافتة رفعها أحد المعجبين يعرض عليها الزواج قائلة: "لا! أنا أواعد شخصًا آخر، بحق الجحيم!"، ما أثار ضحك الجمهور وتصفيقه، وأنهى كل الشائعات حول حياتها العاطفية.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من ظهور بيري وترودو علنًا في ملهى "كريزي هورس" في باريس، خلال احتفال بعيد ميلاد المغنية. وأكد مصدر لموقع Page Six أن ترودو "مغرم بها تمامًا"، مضيفًا أن الثنائي يتفق في كل شيء، من السياسة إلى تربية الأطفال وحتى المطبخ الفرنسي.

بدأت الشكوك حول علاقتهما منذ يوليو الماضي، حين شوهد الثنائي يتناولان العشاء في مطعم فاخر بمدينة مونتريال، وتبع ذلك ظهور ترودو في إحدى محطات جولة بيري الغنائية "Lifetimes" في مركز بيل بنفس المدينة، ما زاد من التكهنات حول قصة الحب بينهما. كما رصدتهما وسائل الإعلام في موعد رومانسي على متن يخت فاخر قبالة سواحل كاليفورنيا، حيث تبادلا العاطفة علنًا.

رغم الحماس الكبير من الجمهور، يرى بعض المقربين أن هذه العلاقة قد تكون جزءًا من "أزمة منتصف العمر" التي يمر بها ترودو، خاصة بعد تنحيه عن منصبه في يناير 2023، وانفصاله عن زوجته صوفي غريغوار ترودو في أغسطس من نفس العام بعد زواج دام 18 عامًا.

أما كاتي بيري، فقد أنهت خطوبتها من الممثل أورلاندو بلوم في يونيو الماضي بعد علاقة استمرت نحو عشر سنوات، ما يمهد الطريق لها لبدء فصل جديد في حياتها العاطفية مع ترودو. ويبدو أن الثنائي مستعد لخوض هذه المرحلة الجديدة وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، وسط ترقب المتابعين لمزيد من التفاصيل حول هذه العلاقة الغامضة والمثيرة للجدل.

