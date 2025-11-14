الأخبار
مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: &quot;ولد متربّي مليون مرة&quot;
مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: "ولد متربّي مليون مرة"
A-
A+

مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: "ولد متربّي مليون مرة"

فن

2025-11-14 | 14:30
مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: "ولد متربّي مليون مرة"
مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: "ولد متربّي مليون مرة"

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

 مكس ينهار بعد دخول والدته المفاجئ إلى الاستديو، ويرفع السقف في مواجهة محمود ماهر قبل أن يسترجع مراحل الفقر والحرمان التي عاشها، من النوم في الشارع إلى العمل بعمر 13 عاماً، ويُطلق اعترافاً مؤثراً: "حققت حلم أمي". كما يرفض الخوض بعلاقته السابقة، معلناً: "ما في حب… كلّه تمثيل". من جهتها، مس دعاء تفاجئ محمود ماهر برسالة تدافع فيها عن أخلاقه وتربيته، بينما تعيش سارة الحافي لحظة انهيار مؤثرة على الهواء. محمود ماهر يكشف سرّاً دفنه 13 سنة وينهار عند حديثه عن إصابته في الحرب وموت والده تحت التعذيب، قبل أن يعلّق على انفصاله عن بيسان إسماعيل: "خاب أملي". أما الليدي مادونا، فتشعل الحلقة باعترافات جريئة عن الشهرة، الحب، علاقاتها السابقة، ورفضها "الصرف على الرجال". حلقة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى.

اقرأ ايضا في فن

ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!
14:45

ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

14:45

ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟
14:15

مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

14:15

مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

أوزغو نامال تنجو بأعجوبة.. حادث مروّع كاد يخطفها مع طفليها
12:48

أوزغو نامال تنجو بأعجوبة.. حادث مروّع كاد يخطفها مع طفليها

نجت الممثلة التركية أوزغو نامال من حادث سير مروّع كاد يودي بحياتها وحياة طفليها أثناء توجهها صباح 12 نوفمبر 2025 إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد «الحسد».

12:48

أوزغو نامال تنجو بأعجوبة.. حادث مروّع كاد يخطفها مع طفليها

نجت الممثلة التركية أوزغو نامال من حادث سير مروّع كاد يودي بحياتها وحياة طفليها أثناء توجهها صباح 12 نوفمبر 2025 إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد «الحسد».

ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!
14:45
مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟
14:15
أوزغو نامال تنجو بأعجوبة.. حادث مروّع كاد يخطفها مع طفليها
12:48
إيلي صعب يكشف أسرار طفولته وبداياته لأول مرة: والدتي رفضت فساتيني!
12:34

