عبد الرحيم الحلبي يرد على الجدل حول خطوبته: “كبرت… وصار وقت أعمل حياتي”

ما زالت خطوبة الفنان الشاب عبد الرحيم الحلبي تتصدر ، بعد الانتشار الكبير للصور والحديث المستمر عن عمره الحقيقي

كثيرون ما زالوا يتذكرون الحلبي كطفل من برنامج The Voice Kids، ما جعل إعلان خطوبته مفاجئاً للبعض، ودفعه إلى توضيح عدد من النقاط. الحلبي أكد لـET بالعربي أن خطوة الارتباط لم تكن ارتجالية، بل جاءت بعد علاقة جدية مع خطيبته نور بدأت عبر السوشيال ميديا وتطورت تدريجياً. وأشار إلى أنه بطبيعته شخص يميل للاستقرار ومسؤول في قراراته، مضيفاً أن نور كانت داعمة له منذ فترة طويلة، وأن وجودها في حياته ساعده على إعادة ترتيب أولوياته والتركيز على الفن والسفر وتطوير ذاته. وحسم الجدل الذي دار حول عمره قائلاً إنه يبلغ 20 عاماً، بينما تبلغ نور 23 عاماً، موضحاً أنه لا يفضّل الارتباط بفتاة أصغر منه، وأن العلاقة بينهما لم تبدأ من باب الإعجاب الفني بل جاءت صدفة عبر قبل أن تتحول إلى علاقة جدية. وكشف الحلبي أن صور الخطوبة انتشرت بشكل أسرع مما توقع، بعدما شاركها والده ونور على فيسبوك، ليعيد نشرها هو لاحقاً دون أن يتوقع هذا التفاعل الكبير. وعلّق على ظهور خطيبته بوجه مخفي قائلاً إن القرار يعود إليها بالكامل، وإنه يحترم رغبتها ويحافظ على خصوصيتها. وعن علاقتهما، وصف نور بأنها مصدر دعم وأمان، مؤكداً أنها أول علاقة جدية في حياته، وأن البسيطة بينهما أمر طبيعي وصحي، يعكس المحبة المتبادلة. فنياً، أعلن الحلبي أنه يعمل على Mini Album جديد يتوجه به إلى الجمهور في مختلف ، مشيراً إلى أن أغنيته “نور قلبي” كانت إهداءً مباشراً لخطيبته. كما أكد أن تجربته في The Voice Kids شكلت نقطة انطلاق أساسية في مسيرته، وما زالت محطة يفتخر بها حتى .