الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سلاف فواخرجي تعبر عن استيائها من التعرض لشيخ في حمص: “عذراً يا رسول الله في آل بيتك انهم لا يعلمون”
سلاف فواخرجي تعبر عن استيائها من التعرض لشيخ في حمص: “عذراً يا رسول الله في آل بيتك انهم لا يعلمون”
A-
A+

سلاف فواخرجي تعبر عن استيائها من التعرض لشيخ في حمص: “عذراً يا رسول الله في آل بيتك انهم لا يعلمون”

فن

2025-11-17 | 08:36
سلاف فواخرجي تعبر عن استيائها من التعرض لشيخ في حمص: “عذراً يا رسول الله في آل بيتك انهم لا يعلمون”
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سلاف فواخرجي تعبر عن استيائها من التعرض لشيخ في حمص: “عذراً يا رسول الله في آل بيتك انهم لا يعلمون”

عبّرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن غضبها الشديد بعد حادثة الاعتداء على شيخ أحد مساجد حمص، إثر قوله عبارة “حيّ على خير العمل” في الأذان بدلاً من “حيّ على الفلاح”.

فواخرجي وصفت ما جرى بأنه اعتداء طائفي غير مبرّر، واعتداء على قيم الدين قبل الأشخاص، مؤكدة أن الجملة التي استخدمها الشيخ لم تكن مسيئة ولا خارجة عن سياق العبادة. سلاف طرحت مجموعة تساؤلات لافتة عبر منشور مطوّل، قائلة إنها “عادت إلى أسئلتها” محاولة فهم سبب كل هذا الرفض لمن يعبّر عن محبته لآل بيت النبي. واستغربت كيف يمكن التعامل مع آل البيت وكأنهم خارجون عن الإسلام، رغم أن التاريخ كما تقول يثبت قربهم من الرسول ومكانتهم المركزية في بدايات الدعوة. واستحضرت فواخرجي مواقف عدّة من السيرة النبوية، أبرزها إيمان الإمام علي المبكر بدعوة الرسول، وموقفه ليلة المبيت في فراشه لحمايته، إضافة إلى الأحاديث المتداولة مثل قول النبي: “عليٌّ مني وأنا منه” ودعائه في حجة الوداع: “اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه”. وتساءلت فواخرجي عن سبب العداء تجاه من يوالي آل البيت أو يعلن محبته لهم، مستغربة حذف أسمائهم من الأماكن العامة وتغيير أسماء شوارع وساحات كانوا يحملونها تكريماً لمكانتهم الدينية والتاريخية. وأشارت إلى أن المسلمين في العالم كله يردّدون يومياً في صلواتهم “اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد”، مؤكدة أن هذا وحده كافٍ لإثبات مكانة آل البيت. كما انتقدت التعصّب الطائفي الذي يطال رجال الدين، معتبرة أن الاعتداء على الشيخ في حمص هو نموذج واضح لخلل اجتماعي وديني يزداد خطورة. وقالت إن الجملتين في الأذان — “حي على الفلاح” و“حي على خير العمل” — تحملان معنى يدعو للخير، متسائلة: “هل خير العمل باطل؟ أم يهدّد المجتمع؟”. وختمت فواخرجي رسالتها بعبارة مؤثرة: “عذراً يا رسول الله في آل بيتك… إنهم لا يعلمون”، مشيرة إلى أن رسول الله لا يمكن أن يرضى بما يتعرض له محبّو آل بيته من إساءة أو تشويه أو اعتداء.

اقرأ ايضا في فن

انسحابات جماعية تهزّ "شراب التوت"..خلافات رسائل وداع وتغييرات كبرى
10:08

انسحابات جماعية تهزّ "شراب التوت"..خلافات رسائل وداع وتغييرات كبرى

شهد مسلسل "شراب التوت" Kızılcık Şerbeti واحدة من أكبر موجات الانسحاب منذ انطلاقه، بعدما ودّع العمل عدد من أبرز نجومه مع وصوله إلى الحلقة 113، من بينهم سيلا تورك أوغلو، إمره ألتينتوبراك، باتوهان بوزكورت يوزغوليتش، وإيجي أيرتيم

10:08

انسحابات جماعية تهزّ "شراب التوت"..خلافات رسائل وداع وتغييرات كبرى

شهد مسلسل "شراب التوت" Kızılcık Şerbeti واحدة من أكبر موجات الانسحاب منذ انطلاقه، بعدما ودّع العمل عدد من أبرز نجومه مع وصوله إلى الحلقة 113، من بينهم سيلا تورك أوغلو، إمره ألتينتوبراك، باتوهان بوزكورت يوزغوليتش، وإيجي أيرتيم

صوفي غريغوار ترودو تخرج عن صمتها تتحدث لأول مرة عن طلاقها
09:09

صوفي غريغوار ترودو تخرج عن صمتها تتحدث لأول مرة عن طلاقها

فتحت صوفي غريغوار ترودو، طليقة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، قلبها حول علاقته الجديدة مع المغنية العالمية كاتي بيري، مؤكدة أنها تركز حاليًا على نموها الشخصي والحفاظ على توازن حياتها الأسرية بعد الانفصال.

09:09

صوفي غريغوار ترودو تخرج عن صمتها تتحدث لأول مرة عن طلاقها

فتحت صوفي غريغوار ترودو، طليقة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، قلبها حول علاقته الجديدة مع المغنية العالمية كاتي بيري، مؤكدة أنها تركز حاليًا على نموها الشخصي والحفاظ على توازن حياتها الأسرية بعد الانفصال.

صورة لـ اصالة نصري من دون فلتر ومكياج تشعل الجدل
08:31

صورة لـ اصالة نصري من دون فلتر ومكياج تشعل الجدل

تصدر اسم الفنانة السورية أصالة نصري محركات البحث والتريند خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت على منصات التواصل صورة التقطها لها الملحن محمود خيامي وظهرت فيها من دون مكياج أو أي تعديل بصري>

08:31

صورة لـ اصالة نصري من دون فلتر ومكياج تشعل الجدل

تصدر اسم الفنانة السورية أصالة نصري محركات البحث والتريند خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت على منصات التواصل صورة التقطها لها الملحن محمود خيامي وظهرت فيها من دون مكياج أو أي تعديل بصري>

اخترنا لك
انسحابات جماعية تهزّ "شراب التوت"..خلافات رسائل وداع وتغييرات كبرى
10:08
صوفي غريغوار ترودو تخرج عن صمتها تتحدث لأول مرة عن طلاقها
09:09
صورة لـ اصالة نصري من دون فلتر ومكياج تشعل الجدل
08:31
عبد الرحيم الحلبي يرد على الجدل حول خطوبته: “كبرت… وصار وقت أعمل حياتي”
08:18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025