حلقة استثنائية من برنامج &quot;المؤثر الحقيقي&quot; تكشف مشاهد صادمة واعترافات غير مسبوقة
حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" تكشف مشاهد صادمة واعترافات غير مسبوقة
حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" تكشف مشاهد صادمة واعترافات غير مسبوقة

فن

2025-11-21 | 10:29
حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" تكشف مشاهد صادمة واعترافات غير مسبوقة
حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" تكشف مشاهد صادمة واعترافات غير مسبوقة

تتابعون اليوم على قنة الجديد حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، وللمرة الأولى بلا أقنعة، سلسلة من المواجهات الحادة، واللحظات المؤثرة التي أزاحت الستار عن جانب خفي من حياة صناع المحتوى، بعيداً عن الصورة اللامعة التي يظهرون بها على الشاشات.

 

المؤثر السوري ميدو روى خلال الحلقة تفاصيل نجاته وزوجته من حادث مروّع كاد يودي بحياتهما، قبل أن ينتقل إلى ذكرى أكثر قسوة حين تحدّث عن تجاربه خلال تحرير سوريا، ورؤيته لجثث وضحايا خطف في سنوات الحرب الأولى. حديثه فتح الباب أمام نقاشات عميقة حول الصدمة النفسية التي يعيشها العديد من الشباب القادمين من مناطق النزاعات.

 

وفي سياق مختلف، كشفت مؤثرة لبنانية شهيرة عن طفولتها الفقيرة، قبل أن تروي لحظة تعرّفها على زوجها "تحت شجرة تين"، وهي القصة التي أثارت تفاعلاً كبيرًا داخل الاستوديو.

أما المؤثر الأردني، ففاجأ المتابعين باعتراف صادق حول قصة حب من طرف واحد يعيش تبعاتها حتى اليوم، قبل أن تُحرجه الإعلامية ريما كركي بسؤال مباشر دفعه للكشف عن انكسار مرّ به في مرحلة حساسة من حياته.

 

غير أن اللحظة الأكثر تأثيراً جاءت مع الإعلامي وائل منصور، الذي لم يتمالك دموعه وهو يروي تفاصيل موجعة من طفولته، متحدثاً عن مسألة تبنّيه وغياب والدته البيولوجية التي تركته في الميتم. كما فجّر منصور مفاجأة بكشفه تسجيلًا صوتيًا مسرّبًا لفنان معروف، اتهمه فيه بالسلوك العنصري، ما أثار ضجة داخل الحلقة.

 

وبين صدمات الماضي ومواجهات الحاضر، أظهرت الحلقة الجانب الإنساني للمؤثرين الذين يعيشون خلف الشاشات حياة يجهلها الجمهور تماماً. اعترافات حقيقية، دموع، ومواجهات صريحة قدّمت للمشاهد صورة مختلفة تمامًا عن عالم السوشيال ميديا، بعيداً عن الفلاتر والابتسامات المصطنعة.

 

الحلقة وُصفت بأنها واحدة من أكثر الحلقات جرأة وتوتراً، لما تضمنته من قصص وقضايا حساسة تم طرحها بلا قيود، ما يجعلها مادة نقاش لوقت طويل.

 

تتابعون الحلقة كاملة اليوم على قناة "الجديد فن" يوتيوب عند الساعة التاسعة مساءً.

أول تعليق لـ اصالة نصري بعد تسريب صورة لها من دون مكياج
08:18

أول تعليق لـ اصالة نصري بعد تسريب صورة لها من دون مكياج

عادت الفنانة أصالة نصري إلى واجهة التفاعل بعدما انتشر لها مقطع فيديو اعتُبر ردّاً غير مباشر على الانتقادات التي لاحقتها بسبب صورة ظهرت فيها من دون فلتر.

08:18

أول تعليق لـ اصالة نصري بعد تسريب صورة لها من دون مكياج

عادت الفنانة أصالة نصري إلى واجهة التفاعل بعدما انتشر لها مقطع فيديو اعتُبر ردّاً غير مباشر على الانتقادات التي لاحقتها بسبب صورة ظهرت فيها من دون فلتر.

احدث ظهور لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير وهذا وضعه الصحي
07:36

احدث ظهور لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير وهذا وضعه الصحي

فاجأ الفنان المصري أحمد سعد جمهوره بظهوره الأول بعد أزمته الصحيّة،إذ شارك في حفل زفاف نجل الممثلة ريم مصطفى، حيث حرص على دعمها ومشاركتها المناسبة وسط حضور فني اقتصر على المقرّبين.

07:36

احدث ظهور لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير وهذا وضعه الصحي

فاجأ الفنان المصري أحمد سعد جمهوره بظهوره الأول بعد أزمته الصحيّة،إذ شارك في حفل زفاف نجل الممثلة ريم مصطفى، حيث حرص على دعمها ومشاركتها المناسبة وسط حضور فني اقتصر على المقرّبين.

عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج
05:27

عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج

كشف الموسيقي اللبناني عمر حرفوش، الرئيس السابق للجنة انتخابات ملكة جمال الكون، أنه قدّم استقالته بهدوء بعد اكتشاف ما وصفه بـ“تجاوزات خطيرة”. لكن المفاجأة جاءت لاحقاً حين أعلن بشكل صريح أن نتائج المسابقة كانت “مفبركة مسبقاً”.

05:27

عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج

كشف الموسيقي اللبناني عمر حرفوش، الرئيس السابق للجنة انتخابات ملكة جمال الكون، أنه قدّم استقالته بهدوء بعد اكتشاف ما وصفه بـ“تجاوزات خطيرة”. لكن المفاجأة جاءت لاحقاً حين أعلن بشكل صريح أن نتائج المسابقة كانت “مفبركة مسبقاً”.

