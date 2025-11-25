ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة

وأوضحت مس دعاء أنها كانت تتجنب الحديث عن الموضوع لأنه يخص حياتها الخاصة، لكنها أكدت أنها لم تعد قادرة على الصمت بعد انتشار شائعات وأقوال مسيئة تستهدفها وتطال أشخاصًا مرتبطين بحياة هذا الشخص. وأضافت أن هذه التصرفات تشمل نشر معلومات غير دقيقة وإثارة اتهامات بحق فتيات مرتبطات بالشخص ذاته في السابق.

وحذرت مس دعاء من أنها ستكشف الحقائق للعامة إذا استمر هذا السلوك في تشويه سمعتها وإلحاق الضرر بها وبعائلتها، مؤكدة على تصميمها حماية نفسها وسمعتها. ولم تقدم أي تفاصيل إضافية حول أو الشخص المقصود، ما زاد من حدة التكهنات والتأويلات بين متابعيها.