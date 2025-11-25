الأخبار
ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة
ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة
ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة

فن

2025-11-25 | 10:06
ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة
Aljadeed
ميس دعاء تهدد وتتوعدهم بكشف حقيقتهم.. رسالة اثارت ضجة واسعة

أثارت صانعة المحتوى المغربية هدى، المعروفة باسم مس دعاء، ضجة كبيرة بعد نشرها رسالة عبر خاصية الستوري على إنستغرام، موجهة إلى شخص لم تكشف عن هويته.

 

وأوضحت مس دعاء أنها كانت تتجنب الحديث عن الموضوع لأنه يخص حياتها الخاصة، لكنها أكدت أنها لم تعد قادرة على الصمت بعد انتشار شائعات وأقوال مسيئة تستهدفها وتطال أشخاصًا مرتبطين بحياة هذا الشخص. وأضافت أن هذه التصرفات تشمل نشر معلومات غير دقيقة وإثارة اتهامات بحق فتيات مرتبطات بالشخص ذاته في السابق.

وحذرت مس دعاء من أنها ستكشف الحقائق للعامة إذا استمر هذا السلوك في تشويه سمعتها وإلحاق الضرر بها وبعائلتها، مؤكدة على تصميمها حماية نفسها وسمعتها. ولم تقدم أي تفاصيل إضافية حول الرسالة أو الشخص المقصود، ما زاد من حدة التكهنات والتأويلات بين متابعيها.

