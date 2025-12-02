الأخبار
بعد تصدّر اسمها الترند… نشوى مصطفى ترد على شائعة وفاتها بكلمات مفاجئة
بعد تصدّر اسمها الترند… نشوى مصطفى ترد على شائعة وفاتها بكلمات مفاجئة
بعد تصدّر اسمها الترند… نشوى مصطفى ترد على شائعة وفاتها بكلمات مفاجئة

فن

2025-12-02 | 04:14
بعد تصدّر اسمها الترند… نشوى مصطفى ترد على شائعة وفاتها بكلمات مفاجئة
بعد تصدّر اسمها الترند… نشوى مصطفى ترد على شائعة وفاتها بكلمات مفاجئة

تصدّر اسم الفنانة المصرية نشوى مصطفى مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بوفاتها بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من القلق بين جمهورها قبل أن تخرج بنفسها لتوضيح الحقيقة ووضع حدّ للشائعات.

وردّت نشوى على ما تمّ تداوله بمنشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، عبّرت فيه عن استيائها الشديد من تكرار الشائعات التي تطالها بين الحين والآخر، وقالت:
"الناس اللي بتاكل عيش من الإشاعات… مرة إشاعة إني اتوفيت، ومرة إشاعة إني اتخانقت مع زميلة فاشتمتها فاقبضوا عليّا وسجنوني في عنبر الخطيرين. آسفة في اللي هقوله بس أي حد بيألف إشاعات… أنتم ناس مش محترمين بجد."

وأضافت مطمئنة جمهورها:
"بطمن كل الناس اللي بتحبني… أنا في بيتنا وبشرب سحلب ولابسة لكلوك، وحاقوم أصلي العشا وادعي على الناس اللي مش محترمين بتوع الإشاعات."

وفي نهاية منشورها، أشارت نشوى إلى أن أحد الفيديوهات المتداولة لها تم استخدامه في نشر هذه الشائعة، موضحة:
"الفيديو اللي باظهر فيه وابني ساندني ده كان يوم وفاة زوجي الله يرحمه… منكم لله قلبتوا عليّا المواجع."

وقد لاقى منشورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين عبّروا عن دعمهم لها وطالبوها بعدم الالتفات إلى هذه الأخبار المضللة، مؤكدين أن الغرض منها ليس إلا إثارة الجدل وتحقيق نسب متابعة على منصات التواصل الاجتماعي.

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها
11:49

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن سلسلة من الأزمات التي تعيشها منذ رحيل زوجها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب توالي هذه الصعوبات عليها في الفترة الأخيرة.

11:49

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن سلسلة من الأزمات التي تعيشها منذ رحيل زوجها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب توالي هذه الصعوبات عليها في الفترة الأخيرة.

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات
11:48

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب مظهرها واكتسابها بعض الوزن، مؤكدة أنها لا تعير هذه التعليقات أي اهتمام، وأن ما يهمّها هو راحتها وثقتها بنفسها.

11:48

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب مظهرها واكتسابها بعض الوزن، مؤكدة أنها لا تعير هذه التعليقات أي اهتمام، وأن ما يهمّها هو راحتها وثقتها بنفسها.

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده
11:45

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده

عاشت الممثلة السورية كندا حنّا واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها كأم، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام لابنها وهو يعزف في إحدى الفعاليات المدرسية، في مشهد حمل الكثير من المشاعر والأحاسيس التي انعكست مباشرة على ردّة فعلها.

11:45

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده

عاشت الممثلة السورية كندا حنّا واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها كأم، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام لابنها وهو يعزف في إحدى الفعاليات المدرسية، في مشهد حمل الكثير من المشاعر والأحاسيس التي انعكست مباشرة على ردّة فعلها.

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها
11:49
سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات
11:48
ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده
11:45
بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين
10:39

