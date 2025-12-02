بعد تصدّر اسمها الترند… نشوى مصطفى ترد على شائعة وفاتها بكلمات مفاجئة

وردّت نشوى على ما تمّ تداوله بمنشور عبر حسابها الرسمي على ، عبّرت فيه عن استيائها الشديد من تكرار الشائعات التي تطالها بين الحين والآخر، وقالت:

"الناس اللي بتاكل عيش من الإشاعات… مرة إشاعة إني اتوفيت، ومرة إشاعة إني اتخانقت مع زميلة فاشتمتها فاقبضوا عليّا وسجنوني في عنبر الخطيرين. آسفة في اللي هقوله بس أي حد بيألف إشاعات… أنتم ناس مش محترمين بجد."

وأضافت مطمئنة جمهورها:

"بطمن كل الناس اللي بتحبني… أنا في بيتنا وبشرب سحلب ولابسة لكلوك، وحاقوم أصلي العشا وادعي على الناس محترمين بتوع الإشاعات."

وفي نهاية منشورها، أشارت نشوى إلى أن أحد الفيديوهات المتداولة لها تم استخدامه في نشر هذه الشائعة، موضحة:

"الفيديو اللي باظهر فيه وابني ساندني ده كان يوم وفاة زوجي يرحمه… منكم لله قلبتوا عليّا المواجع."

وقد لاقى منشورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين عبّروا عن دعمهم لها وطالبوها بعدم الالتفات إلى هذه المضللة، مؤكدين أن الغرض منها ليس إلا إثارة الجدل وتحقيق نسب متابعة على منصات التواصل الاجتماعي.