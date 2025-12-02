يسرا تحسم الجدل حول حالة عادل الإمام الصحية وتكشف الحقيقة

وقالت يسرا في تصريحاتها: "الزعيم صحته زي البُل وربي يديله الصحة والعُمر… هو زي الورد." وأوضحت أنها على تواصل دائم معه وأن وضعه مطمئن، نافيةً كل المتداولة بشأن تدهور صحته.

كما عبّرت يسرا عن امتنانها الكبير لتجربتها الفنية مع عادل إمام، مشيرةً إلى أنها تعتبر نفسها محظوظة بالعمل إلى جانبه في ١٧ فيلماً، ومؤكدة أنّ التعاون معه شكّل مرحلة مهمة في مسيرتها. ووصفت يسرا الزعيم بأنه "ممثل ذكي… غير عادي… وأحد أهم رموز السينما ."

بهذه التصريحات، وضعت يسرا حدّاً للجدل الذي أثارته الشائعات المتداولة، مؤكدة أنّ الفنان عادل إمام لا يزال يحتفظ بحضوره المعنوي والفني الكبير، وأن كل ما يُنشر عن تدهور حالته الصحية لا أساس له من الصحّة.