الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
يسرا تحسم الجدل حول حالة عادل الإمام الصحية وتكشف الحقيقة
يسرا تحسم الجدل حول حالة عادل الإمام الصحية وتكشف الحقيقة
A-
A+

يسرا تحسم الجدل حول حالة عادل الإمام الصحية وتكشف الحقيقة

فن

2025-12-02 | 08:46
يسرا تحسم الجدل حول حالة عادل الإمام الصحية وتكشف الحقيقة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
يسرا تحسم الجدل حول حالة عادل الإمام الصحية وتكشف الحقيقة

خلال مشاركتها في إحدى الندوات الحوارية ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي، حرصت الفنانة المصرية يسرا على الردّ بشكل مباشر على الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، مؤكدةً أنّه بخير ويتمتع بصحة جيدة ولا يعاني أي مشكلات مقلقة.

وقالت يسرا في تصريحاتها: "الزعيم عادل إمام صحته زي البُل وربي يديله الصحة والعُمر… هو زي الورد." وأوضحت أنها على تواصل دائم معه وأن وضعه مطمئن، نافيةً كل الأخبار المتداولة بشأن تدهور صحته.

كما عبّرت يسرا عن امتنانها الكبير لتجربتها الفنية مع عادل إمام، مشيرةً إلى أنها تعتبر نفسها محظوظة بالعمل إلى جانبه في ١٧ فيلماً، ومؤكدة أنّ التعاون معه شكّل مرحلة مهمة في مسيرتها. ووصفت يسرا الزعيم بأنه "ممثل ذكي… غير عادي… وأحد أهم رموز السينما العربية."

بهذه التصريحات، وضعت يسرا حدّاً للجدل الذي أثارته الشائعات المتداولة، مؤكدة أنّ الفنان عادل إمام لا يزال يحتفظ بحضوره المعنوي والفني الكبير، وأن كل ما يُنشر عن تدهور حالته الصحية لا أساس له من الصحّة.

اقرأ ايضا في فن

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها
11:49

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن سلسلة من الأزمات التي تعيشها منذ رحيل زوجها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب توالي هذه الصعوبات عليها في الفترة الأخيرة.

11:49

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن سلسلة من الأزمات التي تعيشها منذ رحيل زوجها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب توالي هذه الصعوبات عليها في الفترة الأخيرة.

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات
11:48

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب مظهرها واكتسابها بعض الوزن، مؤكدة أنها لا تعير هذه التعليقات أي اهتمام، وأن ما يهمّها هو راحتها وثقتها بنفسها.

11:48

سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب مظهرها واكتسابها بعض الوزن، مؤكدة أنها لا تعير هذه التعليقات أي اهتمام، وأن ما يهمّها هو راحتها وثقتها بنفسها.

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده
11:45

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده

عاشت الممثلة السورية كندا حنّا واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها كأم، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام لابنها وهو يعزف في إحدى الفعاليات المدرسية، في مشهد حمل الكثير من المشاعر والأحاسيس التي انعكست مباشرة على ردّة فعلها.

11:45

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده

عاشت الممثلة السورية كندا حنّا واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها كأم، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام لابنها وهو يعزف في إحدى الفعاليات المدرسية، في مشهد حمل الكثير من المشاعر والأحاسيس التي انعكست مباشرة على ردّة فعلها.

اخترنا لك
أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها
11:49
سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات
11:48
ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده
11:45
بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين
10:39

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025