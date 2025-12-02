الأخبار
سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات
سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات
سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات

2025-12-02 | 11:48
سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات
سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب مظهرها واكتسابها بعض الوزن، مؤكدة أنها لا تعير هذه التعليقات أي اهتمام، وأن ما يهمّها هو راحتها وثقتها بنفسها.

وفي مقابلة مع برنامج "عرب وود"، قالت سمية ببساطة: "والله ولا مهتمية ولا حاجة… ده رباني."

ووجّهت سمية رسالة للسيدات، داعيةً إياهن إلى الحفاظ على ثقة عالية بالنفس وعدم السماح للتعليقات بأن تؤثر عليهن، مشددة على أهمية النظرة الإيجابية للذات، حيث قالت: "خليكوا واثقين في نفسكم. لما تلاقي نفسك زايدة 2 أو 3 كيلو قولّي الحمد لله أنا جميلة. بس منقعدش نقول أنا تخينة… لأن العقل الباطن بيختزن الكلام وبيكون رد الفعل عكسي."

وعن غيابها الملحوظ عن السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، أوضحت الخشاب أنها لا تفضّل الوجود الدائم تحت الأضواء، مشيرة إلى أنها تختار توقيت ظهورها بعناية:
"أنا بختفي شوية وبرجع… مبحبش أكون طول الوقت موجودة. برجع لما يبقى في موضوع مهم حابة أتكلم فيه، وبحب أتفاعل مع جمهوري لأن مفيش بينا حواجز."

وفي سياق آخر، كشفت سمية عن المشروع الفني الذي تتمنى تقديمه خلال الفترة المقبلة، موضحة رغبتها في تسليط الضوء على قضايا تمس الأطفال بشكل مباشر، خصوصًا ما يتعلق بإحساسهم بالأمان داخل المدرسة وداخل محيطهم العائلي. وقالت:
"نفسي أعمل عمل فني يخص قضايا الأطفال… وخاصة موضوع الأمان في المدرسة ووسط عيلتهم."

تصريحات سمية لاقت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث تفاعل الجمهور معها بين الدعم والإشادة بطريقة تعاملها مع الضغوط، وبين الاهتمام بأعمالها القادمة وتوجّهها نحو قضايا اجتماعية ذات طابع إنساني.

اقرأ ايضا في فن

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها
11:49

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن سلسلة من الأزمات التي تعيشها منذ رحيل زوجها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب توالي هذه الصعوبات عليها في الفترة الأخيرة.

11:49

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن سلسلة من الأزمات التي تعيشها منذ رحيل زوجها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب توالي هذه الصعوبات عليها في الفترة الأخيرة.

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده
11:45

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده

عاشت الممثلة السورية كندا حنّا واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها كأم، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام لابنها وهو يعزف في إحدى الفعاليات المدرسية، في مشهد حمل الكثير من المشاعر والأحاسيس التي انعكست مباشرة على ردّة فعلها.

11:45

ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده

عاشت الممثلة السورية كندا حنّا واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها كأم، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام لابنها وهو يعزف في إحدى الفعاليات المدرسية، في مشهد حمل الكثير من المشاعر والأحاسيس التي انعكست مباشرة على ردّة فعلها.

بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين
10:39

بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين

بعد مسيرة تمتد لثلاثة عقود في الدراما السورية، نال الفنان طارق مرعشلي أخيراً عضوية نقابة الفنانين السوريين، في خطوة أنهت جدلاً استمر سنوات طويلة بسبب حمله الجنسية اللبنانية، الأمر الذي كان يحول دون انتسابه الرسمي رغم حضوره الفني الواسع ومشاركته في عشرات الأعمال المؤثرة.

10:39

بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين

بعد مسيرة تمتد لثلاثة عقود في الدراما السورية، نال الفنان طارق مرعشلي أخيراً عضوية نقابة الفنانين السوريين، في خطوة أنهت جدلاً استمر سنوات طويلة بسبب حمله الجنسية اللبنانية، الأمر الذي كان يحول دون انتسابه الرسمي رغم حضوره الفني الواسع ومشاركته في عشرات الأعمال المؤثرة.

أرملة إسماعيل الليثي تكشف صدمة جديدة: انهيار سقف المرأب يحطّم سيارتها
11:49
ابن كندا حنا يـ ـخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. كبر واصبح نسخة عن والده
11:45
بعد 30 عاماً في الدراما.. طارق مرعشلي أخيراً عضواً في نقابة الفنانين السوريين
10:39
نقل الممثل التركي مراد جمجير للعناية المركزة بعد نزيف داخلي حاد
09:36

