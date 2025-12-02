سمية الخشاب ترد على الانتقادات وتوجّه رسالة قوية للسيدات

وفي مقابلة مع برنامج "عرب وود"، قالت سمية ببساطة: "والله ولا مهتمية ولا حاجة… ده رباني."

ووجّهت سمية رسالة للسيدات، داعيةً إياهن إلى الحفاظ على ثقة عالية بالنفس وعدم السماح للتعليقات بأن تؤثر عليهن، مشددة على أهمية النظرة الإيجابية للذات، حيث قالت: "خليكوا واثقين في نفسكم. لما تلاقي نفسك زايدة 2 أو 3 كيلو قولّي الحمد لله أنا جميلة. بس منقعدش نقول أنا تخينة… لأن الباطن بيختزن الكلام وبيكون رد الفعل عكسي."

وعن غيابها الملحوظ عن خلال الفترة الماضية، أوضحت أنها لا تفضّل الوجود الدائم تحت الأضواء، مشيرة إلى أنها تختار توقيت ظهورها بعناية:

"أنا بختفي شوية وبرجع… مبحبش أكون طول الوقت موجودة. برجع لما يبقى في موضوع مهم حابة أتكلم فيه، وبحب أتفاعل مع جمهوري لأن مفيش بينا حواجز."

وفي سياق آخر، كشفت سمية عن المشروع الفني الذي تتمنى تقديمه خلال الفترة المقبلة، موضحة رغبتها في تسليط الضوء على قضايا تمس الأطفال بشكل مباشر، خصوصًا ما يتعلق بإحساسهم بالأمان داخل المدرسة وداخل محيطهم العائلي. وقالت:

"نفسي أعمل عمل فني يخص قضايا الأطفال… وخاصة موضوع الأمان في المدرسة ووسط عيلتهم."

تصريحات سمية لاقت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث تفاعل الجمهور معها بين الدعم والإشادة بطريقة تعاملها مع الضغوط، وبين الاهتمام بأعمالها وتوجّهها نحو قضايا اجتماعية ذات طابع إنساني.