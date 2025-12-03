شائعات خطوبة مايلي سايرس تتصدر المنصّات… وخاتم لافت يشعل التكهنات حول زواج قريب

ورغم غياب إعلان رسمي من مايلي حتى اللحظة، نقلت مجلة People—بحسب مصادر خاصة—أن سايرس تتحضّر فعلاً للزواج، مؤكدة أن علاقتها بماكس أصبحت أكثر جدية خلال الأشهر ، وأن بات أقرب من أي وقت لإتمام خطوة الارتباط.

وجاءت بداية الجدل بعد ظهور مايلي على السجادة الحمراء بخاتم فخم خطف الأنظار بتصميمه الأنيق. ووفق ما نشرته Page Six، فإن الخاتم هو من توقيع مصممة المجوهرات الشهيرة جاكي آيش، ويضم حجراً ثميناً مقطوعاً على شكل وسادة ومثبتاً على ذهب عيار 14 قيراطاً، ما منحه طابعاً كلاسيكياً فاخراً أثار المزيد من التوقعات حول مناسبة ارتدائه.

وتعود علاقة مايلي وماكس إلى نهاية 2021، حين شوهدا معاً في عرض أزياء "Love Parade" من غوتشي، قبل أن يظهر إلى جانبها في حفل رأس السنة الذي قدمته في . ومع مطلع 2022، بدأت علاقتهما تصبح أكثر علنية بظهورهما في عدة مناسبات خاصة وعامة، إلى أن تم تأكيد ارتباطهما عاطفياً رسمياً.

وفي حال ثبوت الخطوبة، ستكون هذه الزيجة الثانية لمايلي، بعد تجربتها المعروفة مع الممثل ليام هيمسورث. فقد عاش الثنائي علاقة طويلة ومتقلبة على مدى عشر سنوات، انتهت بزواج قصير في ديسمبر 2018 لم يستمر سوى سبعة أشهر، قبل الانفصال النهائي مطلع 2020.

مايلي كانت قد تحدثت العام الماضي عن تلك الفترة معتبرة أنها مرحلة صعبة لكنها أسهمت في نضجها الفني والشخصي، وهو ما يجعل معجبيها يتابعون تطورات علاقتها الحالية باهتمام مضاعف.