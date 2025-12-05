سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا

توفي تاغاوا إثر سكتة دماغية حادة تسببت بمضاعفات خطيرة أدت إلى تدهور حالته الصحية بسرعة. وأوضح مدير أعماله مارجي وينر أن وضعه تدهور خلال فترة قصيرة إلى درجة دفعت عائلته للاجتماع حوله في منزله بمدينة سانتا باربرا، حيث فارق الحياة محاطاً بأحبائه.

ولد تاغاوا في لأم يابانية ممثلة مسرح وأب ياباني أميركي خدم في الجيش الأميركي، وتنقّل بين عدة مدن قبل أن يستقر في جنوب . درس التمثيل إلى جانب فنون القتال مثل الكندو والكارتيه، واستفاد من هذه المهارات لاحقاً في أعماله السينمائية، كما عمل ضمن Ninjah Sportz لأغراض تدريبية وعلاجية.

بدأ أول ظهور سينمائي له عام 1987 في فيلم The Last Emperor للمخرج بيرناردو بيرتولوتشي، الحائز على سبع جوائز أوسكار. واشتهر لاحقاً بأدواره المميزة في Mortal Kombat وRising Sun وHachi: A Dog’s Tale، إضافة إلى مشاركته في مسلسل The Man in the High Castle. وفي 2016، مُنح الجنسية الروسية بموجب مرسوم تقديراً لإسهاماته الثقافية.

خلّد تاغاوا اسمه في السينما عبر أدائه شخصيات قوية تجمع بين الحضور الجذاب والالتزام الفني، مستفيداً من خلفيته في الفنون القتالية التي منحت أداءه عمقاً وواقعية. وقد ترك أثراً واسعاً بين الجمهور والنقاد، وأصبح مصدر لجيل كامل من الممثلين حول .